SK플래닛, 한국민속촌에서 AR 체험 프로그램 운영

SK플래닛(대표 유재욱)이 한국민속촌과 함께 전통문화와 AR 기술을 결합한 모바일 AR(증강현실) 체험 프로그램을 선보인다고 1일 밝혔다.
‘도굴꾼 검거 대작전’을 콘셉트로 한 이번 프로그램은 참여자가 조선시대 포도대장이 되어 한국민속촌 곳곳을 누비며 단서를 추적하는 체험형 AR 콘텐츠다. 한국민속촌 내 주요 전통 공간에 전통문화의 상징성과 의미를 담은 단서를 배치해 스토리텔링을 강화하고, 시각·청각 효과를 더해 AR로 구현했다.
SK플래닛은 2016년부터 브랜드 프로모션을 체험형으로 전환하고 이용자의 참여를 확대하기 위해 웹 AR(Web-based AR) 기반 마케팅 솔루션 ‘play AR’을 구축해왔다. 이 솔루션을 활용해 코카콜라·스타벅스·한국관광공사·카카오페이증권·파라다이스시티 호텔 등과 20여 건의 AR 프로모션을 진행해왔다.
‘Play AR’은 별도 앱 설치 없이도 QR 코드 스캔하는 것만으로 AR 콘텐츠에 접속할 수 있어 사용자 편의성이 높다. 브랜드 노출 확대는 물론 사용자 접근성을 크게 개선해 고객 참여를 자연스럽게 유도하고 몰입감을 높인다. 특히 이용자가 경험한 AR 콘텐츠가 SNS를 통해 공유되며 자연스러운 확산 효과도 기대된다.
한국 민속촌 AR 체험 프로그램 티켓 가격은 26년 3월까지 2인 입장권+체험권 1매 패키지로 4만2000원이다.
SK플래닛 관계자는 “한국민속촌과의 이번 협력을 계기로 전통문화와 AR 기술을 결합한 관광 혁신 모델을 지속 확대할 방침”이라며 “온·오프라인에서의 고객 접점을 높이고, 초등학생 및 청소년 단체 방문객에게도 교육용 AR체험을 제공할 수 있도록 서비스를 지속 개발하겠다”고 말했다.