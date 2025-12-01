카카오, ‘AI 탑 100’ 경진대회 성료..."AI 대중화 본격 추진"

·“AI툴을 사용할 때 단순히 ‘딸깍’하면 해결법이 나온다고 생각하기 쉬워요. 하지만 이번 대회를 통해 AI 시대의 핵심은 각각의 AI툴을 활용해 어디까지 문제를 풀 수 있는지를 확인하고, 이를 미리 분배하는 것임을 다시금 느끼게 됐어요.”

카카오임팩트와 브라이언임팩트가 지난 달 22일 개최한 ‘AI 탑 100’ 행사 본선. 대상을 받은 한 참가자는 소셜네트워크서비스(SNS)에 AI 시대의 핵심을 다시 한 번 체감할 수 있었다는 소감을 남겼다.

1일 관련업계에 따르면, 이 두 재단은 11월 AI 툴을 활용해 제한 시간 내 주어진 과제를 수행하는 ‘AI 탑 100’ 경진대회를 개최했다. AI와 함께 문제를 명확히 정의하고 의사결정을 내릴 수 있는 ‘새로운 문제 해결자’를 발굴해보자는 취지로 마련된 이 행사에는 예선에만 약 3천명의 참가자가 모였다.

카카오 '탑 AI 100' 현장. (사진=카카오)

이번 행사는 다른 경진대회와 달리 참가 자격을 ‘만 14세 이상 내국인 또는 국내 거주인’으로 누구나 지원할 수 있도록 했다. 진행 방식도 AI 도구 활용에 제약을 두지 않고, 주어진 문제를 신속, 정확하게 해결하는 데 초점을 맞췄다. 그 결과 1958년생부터 2010년생까지 다양한 연령대가 참가 신청을 하며 예선 신청 하루 만에 참가자가 조기 마감되기도 했다. 본선 진출자의 절반 이상인 52%가 비 개발자로 구성되기도 했다.

이는 카카오가 올해 들어 ‘챗 GPT 포 카카오’, ‘카나나 인 카카오톡’ 등 다양한 AI 서비스를 적극적으로 선보임에 따라 AI 대중화에도 본격적으로 나서는 행보다. AI 탑 100과 같은 개방형 참여 프로그램을 통해 대중의 AI에 대한 기술 수용성을 확대하고 카카오 서비스 내 AI 이용률을 높이겠다는 취지다. AI 모델 고도화와 더불어 AI 기술을 ‘어떻게 쓸 것인가’와 같이 기술이 실생활에 결합하는 접점을 선점하겠다는 카카오의 전략이기도 하다.

카카오는 일상에서 AI를 활용하는 사람이 늘어날수록 카카오톡, 모빌리티, 페이 등 플랫폼 경쟁력 우위를 바탕으로 AI 서비스 이용률이 자연스레 증가하며 편의성 제고 및 수익성 확대를 기대할 수 있을 것으로 보고 있다.

카카오는 경연대회뿐만 아니라 특정 계층을 위한 AI 교육을 열거나 산업과 학계 전문가 토론의 장을 마련하는 등 생태계 활성화에도 힘쓰고 있다.

카카오그룹은 지난 9월 국내 4대 과학기술원(KAIST·GIST·DGIST·UNIST)과 손잡고 국가 균형 성장을 위한 지역 AI 생태계 육성을 위해 총 500억원 규모의 기금을 조성하기로 했다. 카카오는 AI 스타트업 투자 지원, AI 미래 인재 양성, 지역 특화 산업 AI 전환 연구 지원, AI 리터러시(이해력) 증진 등 4대 핵심 사업을 추진해 지역의 AI 산업 기반을 강화하고, 유망 인재가 지역 사회 안에서 성장하도록 한다.

이 외에도 AI에 대한 이해력 증진과 인재 양성을 위한 여러 활동을 지속적으로 진행 중이다. 지역 거점 국립대와 협력해 개발자를 양성하는 ‘카카오테크 캠퍼스’, 대학생·사회혁신가·카카오 개발자가 함께 사회문제 해결을 도모하는 ‘테크포임팩트 캠퍼스’, 시니어의 디지털 접근성 향상을 지원하는 ‘찾아가는 시니어 디지털 스쿨’, 소상공인 AI 활용 역량 강화를 위한 ‘카카오 AI 사장님 클래스’ 등이 대표적이다.

지난 8월에는 소상공인의 인공지능 활용 역량을 강화하기 위해 ‘카카오테크 AI 스쿨-사장님 클래스’를 신설했다. 지난달 11일에는 AI 사회 혁신 확산을 위해 국내 AI 분야를 대표하는 업계 및 학계 전문가 13인과 함께 ‘카카오 일상 AI 포럼’을 발족한 바 있다.

김병학 카카오 성과리더는 지난달 진행된 ‘2025 문화체육관광 AI·디지털혁신 포럼’에 참가해 “카카오는 AI 연구 성과를 서비스에 적용하는 것을 넘어, 사회적 가치와 책임을 다하는 모델 개발과 확산을 위해, 기술의 투명성과 접근성 확보에 힘쓰고 있다”며 “AI 기술의 혜택을 특정 기업이 아닌 사회 전체와 공유하고, 모두가 참여하는 혁신을 통해 국내 AI 생태계 활성화에 지속 기여하고자 한다”고 말했다.