"뇌졸중 환자 응급실 뺑뺑이 줄이려면 정부 지원 절실"

제때 치료가 이뤄지지 않으면 사망할 수 있고, 삶의 질이 현저히 떨어지는 급성기뇌졸중 관리를 위한 보건당국의 관심과 협조가 절실하다는 의료계의 주장이 나왔다.

대한뇌졸중학회는 지난달 27일~29일 부산 해운대에서 국제학술대회 ‘ICSU & ICAS 2025’에서 24시간 365일 뇌졸중 안전망 구축을 위해, 지속 가능한 뇌졸중 치료 네트워크 마련과 정부의 적극적 지원, 그리고 응급신경학 전문의 확보와 같은 전문 인력 확보가 필수적이라고 밝혔다.

필수중증응급질환인 뇌졸중의 초급성기 치료는 환자의 예후와 직결된다. 뇌혈관이 막히면 1분마다 약 200만 개의 뇌세포가 손상된다. 한 번 손상된 뇌세포는 회복이 어렵다.

그래픽=이희정

비록 최근 경제협력개발기구(OECD) 조사 결과에서 우리나라의 뇌경색 환자 사망률이 OECD 국가 중 가장 낮은 것으로 나타났지만, 학회는 장애 없이 이전의 일상으로 회복하는 것이 환자에게는 더 중요하다고 강조했다.

전체 뇌졸중 중 약 80%를 차지하는 뇌경색은 최대한 빠르게 초급성기 치료가 이뤄져야만 후유장애를 최소화할 수 있다. 증상 발생 후 1시간 30분 이내 정맥내혈전용해술 치료를 시작한 환자는 이후 치료 환자보다 독립적 생활을 유지할 가능성이 2배 이상 높다. 동맥내혈전제거술 시행 여부만으로도 혼자 생활할 정도로 회복할 가능성이 2.5배 이상 증가한다.

정맥내혈전용해술·동맥내혈전제거술·뇌졸중 집중치료실 치료 등의 초급성기 치료가 가능한 뇌졸중 안전망 구축이 필요한 이유다.

정근화 중앙심뇌혈관센터 부센터장(서울대의대 신경과 교수)은 “국내 급성 뇌졸중 환자의 관내 충족률은 약 37%에 불과하며 지역 간 편차가 커서 90% 이상 관내 치료가 가능한 지역도 있으나 30%에도 미치지 못하는 지역도 존재한다”라고 지적했다. 이어 “뇌졸중 진료 취약지역을 파악해 지역 격차를 해소하는 것이 뇌졸중 안전망 구축의 첫걸음”이라고 설명했다.

내년까지 ‘권역심뇌센터 기반 네트워크 시범사업’과 ‘인적 네트워크 시범사업’이 운영될 예정이다. 하지만 여전히 인적 네트워크 취약 지역이 존재한다. 24시간 365일 뇌졸중 안전망 구축을 위해 지속 가능한 정부 지원과 안정적 전문 인력 확보가 필수며, 병원 전 단계부터 뇌졸중 의심 환자를 적절히 분류하고 치료 가능한 병원으로 신속히 이송할 수 있는 응급-뇌혈관질환 의료연결체계가 필요하다는 것이 정 교수의 설명이다.

김대현 대한뇌졸중학회 병원전단계위원장(동아대의대 신경과 교수)은 “최근 5년간 뇌혈관질환 이송 건수가 2.7배 증가했지만, 뇌졸중 의심 환자 신고 후 병원 도착까지 40분 이상 소요되는 경우가 약 40%”라며 “병원 전 단계에서부터 치료가 시작돼야 하지만 최근 5년간 이송 시간은 개선되지 않았고 코로나 팬데믹 이후 오히려 악화됐다”라고 밝혔다.

아울러 “응급실 뺑뺑이 없이 치료할 수 있는 병원으로 환자를 신속하게 연결하려면 119–응급실–뇌졸중 전문의 간 긴밀한 협력 네트워크가 필요하다”라고 강조했다.

김경문 대한뇌졸중학회 이사장(성균관대의대 신경과 교수)은 “뇌졸중은 적절한 시간 안에 적절한 치료를 받느냐에 따라 예후가 크게 달라진다”라며 “충분한 전문 인력과 국가적 지원을 바탕으로 뇌졸중 치료 시스템을 구축하고, 네트워크 시범사업을 기반으로 전국적인 뇌졸중 안전망을 확보할 수 있기를 기대한다”라고 전했다.