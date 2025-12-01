ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 기후에너지환경부
인사
입력 :2025/12/01 15:01
주문정 기자
◇국장급 전보 ▲대기환경국장 김진식 ▲자연보전국장 이채은 ▲대구지방환경청장 조은희
