[인사] 기후에너지환경부

◇국장급 전보 ▲대기환경국장 김진식 ▲자연보전국장 이채은 ▲대구지방환경청장 조은희

인사 기후에너지환경부

