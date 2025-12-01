공정위 사무처장에 신동열 경쟁정책국장, 조사관리관에 유성욱 사무처장

공정거래위원회는 사무처장에 신동열 경쟁정책국장이, 조사관리관에 유성욱 사무처장이 임명됐다고 밝혔다.

신동열 신임 사무처장은 대구 경원고와 서울대 경제학과를 졸업하고 행정고시 41회로 공직에 입문, 공정위 전저거래과장·공시점검과장·유통거래과장·경쟁신판담당관·소비자정책과장·경쟁정책과장을 거쳐 카르텔조사국장·경쟁정책국장 등 요직을 두루 경험했다.

유성욱 신임 조사관리관은 영남고와 서울대 사법학과를 졸업하고 행시 39회로 공직에 입문했다. 공정위 소비자거래심판담당관·건설용역하도급개선과장·입찰담합조사과장·유통거래과장·경쟁심판담당관·감사담당관·카르텔총괄과장을 거쳐 국장급으로는 유통정책관·시장감시국장·기업집단감시국장을 지냈다. 최근에는 상임위원과 사무처장직을 수행했다.

신동열 공정위 사무처장(왼쪽)과 유성욱 조사관리관.

신 사무처장은 경쟁정책국장 시절 새 정부의 국정 철학과 비전에 따라 플랫폼사업자의 불공정행위 근절을 위한 플랫폼 생태계 조성, 불공정·위법행위 신속 차단과 실효적 피해구제 확대를 위한 공정거래 분쟁조정제도 일괄 정비 등의 공정거래 정책 방향 수립·정착에 기여했다.

전자거래과장·공시점검과장·유통거래과장·경쟁심판담당관·카르텔조사국장 등을 거치며 경쟁법 전반에 걸친 주요 사건처리 경험과 법이론·집행에 대한 실무 역량을 발휘한 바 있다.

유 조사관리관은 기업집단감시국장 재직 당시 호반건설·CJ·OCI·삼표 등 기업집단 계열회사 간 부당지원행위 처분 등 특수관계인들의 지배력 유지·강화, 편법적 지배력 승계와 같이 시장에서의 공정거래질서를 훼손하는 행위를 제재했다.

시장감시국장 시절에는 온라인 플랫폼 사업자의 독과점 행위에 대한 심사지침을 제정하는 등 독과점 시장 경쟁촉진을 위한 업무성과를 달성한 바 있다.

공정위는 유 조사관리관이 건설용역하도급개선과장·경쟁심판담당관·카르텔총괄과장·유통정책관 등 공정위 주요 사건·심결부서를 두루 거친 공정거래 전문가이자 미국 변호사 자격도 보유하고 있어, 공정위 사건 전반을 총괄하는 조사관리관으로서 공정위 사건처리 신뢰도 향상에 기여할 것으로 기대했다.