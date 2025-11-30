기존 광섬유 통신망에서도 사용 가능한 양자 인터넷 광원 개발…품질 세계 최고 수준

기존 광섬유 통신망에서도 사용 가능한 세계 최고 성능의 양자 인터넷 핵심 광원이 개발됐다.

KAIST는 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 상온에서도 작동되는 광통신 대역의 단일 광자원을 실험적으로 구현한데 이어, C-밴드 대역에서 세계 최고 수준의 ‘구별 불가능한 동일 양자 광원을 개발했다고 30일 밝혔다.

C-밴드는 광섬유를 통해 인터넷 신호가 가장 멀리, 가장 적게 손실되며 전달되는 ‘최적의 빛 파장대(약 1550 nm)’다. 연구팀이 이 파장대에서 세계 최고 품질(동일성 72%, 순도 97%)의 단일 광자원을 만들어냈다.

양자 인터넷 핵심 광원을 개발한 KAIST 조용훈 교수, 김혜민 박사과정, 김재원 박사과정.(왼쪽부터)

그동안 C-밴드에서 원하는 시점의 확정적 양자 광원을 안정적으로 만들어내는 기술은 난제였다.

조용훈 교수는 “기존 광섬유 통신망과 바로 연결될 수 있는 파장에서 사용될 수 있는 확정적 양자 광원을 세계 최고 수준으로 얻은 결과”라고 말했다.

조 교수는 "만들어낸 광자들이 서로 완전히 똑같아 보일 정도로 동일하면 두 광자를 합쳤을 때 특이한 양자 효과(홍–오–만델 간섭)가 나타나고, 이 효과는 양자 중계기, 양자 순간이동, 양자 네트워크 구축 등과 같은 미래 양자 인터넷의 필수 기술을 구현하는 바탕이 된다"며 "빛을 원하는 시점에 하나씩 만들고(순도), 그 빛들을 완전히 똑같게 만드는 능력(동일성)이 양자 인터넷을 위한 양자 광원의 핵심"이라고 말했다.

연구팀은 상온에서도 잘 작동하는 단일 광자원을 개발하기 위해 질화갈륨(GaN)이라는 재료의 결함에서 나오는 단일 광자에 주목했다. 하지만 이 기술은 결함이 아무 곳에서나 생기고 빛이 박막 안에서 갇혀 빠져나오기 어렵고 효율이 낮다는 문제가 있었다.

연구팀은 미세 패턴을 새긴 사파이어 기판(PSS)을 만들고 그 위에 GaN 박막을 성장시켜 빛이 나오는 결함의 위치를 원하는 대로 조절하고, 빛이 완전히 갇히지 않고 밖으로 잘 나오도록 만드는 데 성공했다.

그 결과, 상온에서도 통신용 파장대(1.1–1.35 µm)에서 단일 광자의 위치와 밀도를 제어하면서 보다 안정적으로 만들 수 있게 됐다.

KAIST가 개발한 양자 인터넷 핵심 광원 연구결과가 어드밴스드 퀀텀 테크롤러지스 표지로 연속 선정됐다.

연구팀은 광섬유 인터넷과 바로 연결되는 C-밴드 대역의 고동일성 양자 광원도 개발했다.

연구팀은 먼저 장파장의 빛을 내는, 더 큰 양자점을 만들 수 있도록 ‘재료 조합’을 새로 설계했다. 이에 InP 기판과 InAlGaAs 장벽 조합을 도입해 더 큰 InAs 양자점을 성장시키는 데 성공했고, 이 양자점이 1550 nm (C-밴드), 즉 광섬유 통신에서 사용하는 파장에서 단일 광자를 효과적으로 만들어내도록 했다.

이어 연구팀은 광자 품질을 높이기 위한 구조적 개선을 적용했다. 성장된 양자점을 중심에 두고 초정밀 원형 브래그 격자(CBG) 구조를 제작함으로써 빛 알갱이인 광자가 더 빠르고 깨끗하게 방출하도록 했다.

또한 양자점을 켜는 방식(여기 방식)도 개선했다. 기존 방식은 잡음이 섞이거나 시간이 지날수록 빛의 색이 흔들려 광자들이 서로 완전히 같아지지 않는 문제가 있었다.

연구팀은 이를 해결하기 위해 준공명 p-쉘 여기 방식을 사용했다. 이는 빛이 나오는 에너지(s-shell) 보다 위 단계(p-shell)를 살짝 건드려 양자점을 부드럽고 안정적으로 켜는 방식이다. 이렇게 하면 원하는 빛 만을 잘 선택할 수 있고 잡음과 시간 흔들림이 크게 줄어든다.

이러한 두 가지 기술(구조 개선 + 준공명 p-shell 여기)을 결합한 결과, 연구팀은 동일성 72%와 순도 97%라는 C-band 최고 품질 기록을 달성했다.

원형 브래그 공진기 구조와 결합된 InAs 양자점의 발광 스펙트럼을 나타낸 그림.(제공=KAIST)

고동일성 양자 광원은 물리학과 김재원 박사과정이 제 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 양자 기술 분야 국제 학술지(Advanced Quantum Technologies) 10월호 표지 논문으로 선정됐다.

또 단일 광자원은 김혜민 박사과정이 제 1저자로 참여했다. 양자 기술 분야 국제 학술지(Advanced Quantum Technologies’) 2월호 표지 논문으로 선정됐다.

조용훈 교수는 "최근 선정된 양자과학기술 플래그십 프로젝트를 통해 이러한 확정적 양자 광원의 동일성을 95% 이상으로 더욱 고도화, 양자컴퓨터·양자통신·초정밀 센싱 등 차세대 양자기술의 성능을 결정짓는 핵심 기반 기술인 다중 광자 얽힘 기술을 개발할 계획”이라고 덧붙였다.