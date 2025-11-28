오경석 두나무 "업비트 보안 관리 미흡 깊이 사과...회원 피해 자산은 전액 보존"

오경석 두나무 대표가 디지털자산(가상자산) 거래소 업비트의 사이버 침해(해킹) 피해에 대해 사과하고, 피해 자산 전액 보존과 재발 방지를 약속했다.

오경석 대표는 28일 업비트 공식 홈페이지를 통해 사과 입장과 함께 대응 계획 등을 공개했다.

어제(27일) 발생한 업비트의 피해 자산 규모는 약 454억원이다. 회원 피해 자산은 약 386억원으로, 이 중 약 23억원을 동결했다. 또 업비트 자체 피해 자산은 약 59억원으로 나타났다.

현재 회사 측은 블록체인에 공개되어 있는 다수의 업비트 지갑 트랜잭션을 분석해 개인키(블록체인 지갑 주소와 자산에 접근할 수 있는 일종의 비밀번호)의 보안 취약점을 발견했고, 후속 조치를 실시했다.

오 대표는 "사이버 침해 사고로 회원 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다. 이번 사고는 업비트의 보안 관리가 미흡한 데 따른 것으로 변명의 여지가 없다"라면서 "회원 보호를 최우선 가치로 두고 있는 업비트는 회원 자산에 어떠한 피해도 발생하지 않을 것임을 약속드린다"고 전했다.

또 "관련 법령에 따라 관계기관에 사이버 침해사고 발생 사실을 신고하고, 사고 원인과 규모 등을 조사하고 있다"라며 "업비트는 27일 오전 당사 솔라나 계열 지갑에서 이상 출금을 탐지한 직후, 관련한 네트워크와 지갑 시스템에 대한 전면적인 점검을 진행했다. 회원의 피해 자산은 업비트 보유 자산으로 전액 보전한 것을 다시 한번 말씀드린다"고 덧붙였다.

그러면서 "업비트는 관계기관에 긴밀히 협조하고, 공개할 수 있는 사안에 대해서는 회원 여러분께 투명하게 안내드리겠다"며 "회원 자산 보호를 위해 디지털 자산 입출금을 중단하고, 업비트 외부로 이동한 디지털 자산을 추적하며 동결 조치를 취하고 있다"고 강조했다.

오경석 두나무 대표.

보안 시스템 전반을 다시 살펴보고 안정성이 확인되면 디지털자산 입출금을 재개한다는 입장도 있었다. 현재 업비트는 회원 대상 디지털자산 입출금 서비스를 전면 중단했다. 이에 따라 업비트 회원은 보유 자산 입출금이 불가능한 상태다.

오 대표는 "업비트는 현재 지갑 시스템을 전면 개편하고 있으며, 안정성이 확인되는 즉시 디지털 자산 입출금을 재개하겠다"라며 "전사적 비상대응체계를 가동하며, 이번 침해 사고와 관련해 보안 시스템 전반을 다시 살펴보고 있다"고 전했다.

이어 "업비트는 지금까지 회원 자산을 안전하게 지키기 위해 노력을 해왔으나 보안에는 완벽한 대비는 없다는 점을 다시 한번 깨달았다"며 "이번 사고를 계기로 향후 더욱 보안을 강화하는 전사적 노력을 다하겠다는 다짐의 말씀을 드린다. 종합적인 보안 시스템 고도화 등 향후 재발 방지 대책 수립에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

사과문 말미에는 "업비트는 보안 체계를 더욱 강화하여 보다 안전한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다. 추가로 확인되는 사안에 대해 회원 여러분께 신속하고 투명하게 안내드리겠다"고 했다.