MIT 연구진 "AI, 미국 일자리 11.7% 이미 대체 가능"

매사추세츠공과대학교(MIT)가 인공지능이 이미 미국 노동시장의 11.7%를 대체할 수 있다는 연구 결과를 발표했다. 이는 금융, 의료, 전문 서비스 분야 전반에 걸쳐 약 1조 2천억 달러 규모의 임금에 해당한다.

CNBC가 26일(현지 시각) 보도한 내용에 따르면, 이번 연구는 MIT와 오크리지국립연구소(Oak Ridge National Laboratory)가 공동 개발한 노동 시뮬레이션 도구 '아이스버그 인덱스(Iceberg Index)'를 활용해 진행됐다. 이 인덱스는 미국 내 1억 5,100만 명의 근로자를 개별 에이전트로 취급하며, 3,000개 카운티에 걸쳐 923개 직종의 3만 2,000개 이상 기술을 분석한 뒤, 현재 AI 시스템이 해당 기술을 수행할 수 있는 지점을 측정한다.

연구진이 발견한 바에 따르면, 흔히 주목받는 기술, 컴퓨팅, 정보기술 분야의 해고와 역할 변화는 전체 임금 노출의 2.2%, 약 2,110억 달러에 불과하다. 수면 아래에는 1조 2천억 달러의 총 노출이 있으며, 여기에는 인사, 물류, 재무, 사무 행정의 일상적 업무가 포함된다. 이들 영역은 자동화 전망에서 종종 간과되는 분야다.

오크리지국립연구소 소장이자 공동 연구 책임자인 프라산나 발라프라카시(Prasanna Balaprakash)는 "미국 노동시장의 디지털 트윈(Digital Twin)을 만들고 있다"며 "AI가 실제 경제에 변화를 드러내기 훨씬 전에 업무와 노동 흐름이 어떻게 재편되는지 보여준다"고 설명했다.

관련기사

연구진은 이 인덱스가 정확히 언제, 어디서 일자리가 사라질지를 예측하는 엔진이 아니라고 강조했다. 대신 현재 AI 시스템이 이미 할 수 있는 것에 대한 기술 중심 스냅샷을 제공하고, 정책 입안자들이 실제 자금과 입법을 투입하기 전에 다양한 시나리오를 미리 검토할 수 있도록 돕는 것이 목적이다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)