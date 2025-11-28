SDT 지각 스트레스 없는 선택적 근로제로 고용노동부 우수기업 선정

양자표준기술 전문기업 SDT는 고용노동부 주관 '2025년 대한민국 일생활 균형 우수기업'으로 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

SDT는 '완전 선택적 근로제도'를 운영 중이다. 이 제도는 임직원 개개인이 월 단위로 자신의 업무 리소스를 자유롭게 분배할 수 있다.

프로젝트 기간 업무 시간이 누적될 경우에도, 프로젝트 종료 후 한 달 내 누적된 시간만큼 충분한 휴가와 재충전 시간을 보장한다. 개인별 워라벨(일과 삶의 균형)을 유연하고 효율적으로 실현할 수 있다는 장점이 있다.

SDT 임직원들이 말레이시아MIMOS 퀀텀데이에서 기념포즈를 취했다.(사진=SDT)

또 지각 개념 자체가 없어 경기 파주, 충북 충주, 강원 원주 등 광역권에 거주하는 인재들의 장기 근속이 가능하다.

임직원들은 또 육아, 개인 용무 등 업무 외 시간을 자유롭게 활용할 수 있다. 빈집 재생 스타트업 '다자요'와의 제휴를 통해 제주도 숙소를 제공받는 등 복지 혜택도 있다.

SDT는 미래 기술을 선도할 핵심 인력 확보에도 선제적으로 투자한다. 양자 분야 청년 인재를 위한 KQIC 인턴십 제도와 연계한 심화 교육 및 스터디를 제공하고 정규직 전환을 추진 중이다. 또 병무청 전문연구요원 제도를 적극 활용, 국내외 우수 인력을 꾸준히 영입 및 유지하는 데 주력하고 있다.

한편 SDT는 지난해 대비 300% 매출 성장을 달성했다. 대부분 양자컴퓨팅 관련 매출이다.

윤지원 SDT 대표는 "SDT가 추구해 온 '일과 삶은 충돌하는 것이 아닌 서로의 성장을 북돋는 관계'라는 인사철학을 다양한 제도를 통해 장려해왔다"며 "양자컴퓨팅 분야는 기술 난이도가 높아 단순히 오래 일하는 것이 아닌 '창의적 집중'이 중요하다"고 강조했다.