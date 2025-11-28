호프만에이전시코리아, '올해의 에이전시 어워드' 4개 부문 수상

리더·성장 부문 동시 '대상'…3년 연속 수상으로 경쟁력 입증

컴퓨팅입력 :2025/11/28 13:42    수정: 2025/11/28 13:54

김미정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

호프만에이전시코리아가 아시아·태평양 시장에서 PR 경쟁력을 인정받았다.

호프만에이전시코리아는 캠페인아시아퍼시픽의 '2025 올해의 에이전시 어워드(AOY)'에서 한일 지역 4개 부문을 수상했다고 28일 밝혔다. 이는 한국 PR 기업 중 최다 수상 기록이다. 이번 어워드는 글로벌 광고와 PR 기업들이 경쟁한 가운데 이뤄졌다.

권기정 호프만에이전시코리아 대표는 '한일 에이전시 리더'와 '성장 리더' 부문에서 대상을 받았다. 두 부문 동시 수상은 한국 PR 업계 첫 사례다. 심사 기준은 리더십과 성장 전략, 산업 전문성 등 경영 전반이다.

호프만에이전시코리아가 아시아·태평양 시장에서 PR 경쟁력을 인정받았다. (사진=호프만에이전시)

호프만에이전시코리아는 에이전시 부문에서 '한일 전문 에이전시 은상'과 '한국 PR 에이전시 동상'을 수상했다. 한일 시장에서 전략적 홍보 운영력과 실행력이 뛰어나다는 평가를 받았다. 

또 스페셜리스트 에이전시 부문인 AI와 반도체, 클라우드, 데이터센터 등 고난도 테크 산업에서도 역량을 인정받았다. 한국 PR 에이전시 부문에서는 3년 연속 수상으로 한국 내 종합 PR 경쟁력을 안정적으로 유지한 것으로 평가됐다.

캠페인아시아퍼시픽의 AOY는 아태 지역을 대표하는 PR 광고 마케팅 어워드다. 올해 한일 지역 숏리스트에는 '이노션'과 '티비더블유에이' '맥칸' '웨버샌드윅' 등 다수 글로벌 기업이 올랐다.

권기정 호프만에이전시코리아 대표

호프만에이전시코리아는 AI와 빅데이터, 클라우드, 반도체, 플랫폼 등 첨단 산업 중심으로 언론홍보와 디지털 운영, 콘텐츠 제작, 위기관리 등 통합 커뮤니케이션 서비스를 제공하고 있다. 그동안 오픈AI를 비롯한 깃허브, 줌, 딥엘, SK그룹, 삼성디스플레이, LG에너지솔루션 등 국내외 주요 기업 홍보를 수행해 왔다.

권기정 호프만에이전시코리아 대표는 "한국 PR 산업이 글로벌 무대에서 강력한 존재감을 갖도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

김미정 기자notyetkim@zdnet.co.kr
AI 인공지능 호프만에이전시 호프만에이전시코리아 PR 아시아태평양

