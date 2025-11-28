호프만에이전시코리아, '올해의 에이전시 어워드' 4개 부문 수상

호프만에이전시코리아가 아시아·태평양 시장에서 PR 경쟁력을 인정받았다.

호프만에이전시코리아는 캠페인아시아퍼시픽의 '2025 올해의 에이전시 어워드(AOY)'에서 한일 지역 4개 부문을 수상했다고 28일 밝혔다. 이는 한국 PR 기업 중 최다 수상 기록이다. 이번 어워드는 글로벌 광고와 PR 기업들이 경쟁한 가운데 이뤄졌다.

권기정 호프만에이전시코리아 대표는 '한일 에이전시 리더'와 '성장 리더' 부문에서 대상을 받았다. 두 부문 동시 수상은 한국 PR 업계 첫 사례다. 심사 기준은 리더십과 성장 전략, 산업 전문성 등 경영 전반이다.

호프만에이전시코리아가 아시아·태평양 시장에서 PR 경쟁력을 인정받았다. (사진=호프만에이전시)

호프만에이전시코리아는 에이전시 부문에서 '한일 전문 에이전시 은상'과 '한국 PR 에이전시 동상'을 수상했다. 한일 시장에서 전략적 홍보 운영력과 실행력이 뛰어나다는 평가를 받았다.

또 스페셜리스트 에이전시 부문인 AI와 반도체, 클라우드, 데이터센터 등 고난도 테크 산업에서도 역량을 인정받았다. 한국 PR 에이전시 부문에서는 3년 연속 수상으로 한국 내 종합 PR 경쟁력을 안정적으로 유지한 것으로 평가됐다.

캠페인아시아퍼시픽의 AOY는 아태 지역을 대표하는 PR 광고 마케팅 어워드다. 올해 한일 지역 숏리스트에는 '이노션'과 '티비더블유에이' '맥칸' '웨버샌드윅' 등 다수 글로벌 기업이 올랐다.

권기정 호프만에이전시코리아 대표

호프만에이전시코리아는 AI와 빅데이터, 클라우드, 반도체, 플랫폼 등 첨단 산업 중심으로 언론홍보와 디지털 운영, 콘텐츠 제작, 위기관리 등 통합 커뮤니케이션 서비스를 제공하고 있다. 그동안 오픈AI를 비롯한 깃허브, 줌, 딥엘, SK그룹, 삼성디스플레이, LG에너지솔루션 등 국내외 주요 기업 홍보를 수행해 왔다.

권기정 호프만에이전시코리아 대표는 "한국 PR 산업이 글로벌 무대에서 강력한 존재감을 갖도록 노력할 것"이라고 밝혔다.