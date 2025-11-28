카카오모빌리티, 카카오 T ‘통합검색’에 크리스마스 이동 정보 제공

카카오모빌리티가 연말 시즌을 맞아 카카오 T ‘통합검색’을 통해 ‘가볼만할지도 크리스마스편’과 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 협업 콘텐츠를 제공한다고 28일 밝혔다.

통합검색은 목적지 검색을 기반으로 경로, 주변 정보, 도착 전후 안내 등을 통합 제공하는 기능이다. 카카오모빌리티는 크리스마스 시즌에 맞춘 콘텐츠를 연동해 연말 이동 계획에 활용도가 높을 것으로 보고 있다.

‘가볼만할지도 크리스마스편’에는 서울·수도권 크리스마스 명소 14곳이 포함됐다. 명소별 운영 시간, 입장료, 주차 정보 등 기본 정보 외에 지난해 12월 카카오내비·카카오 T 데이터를 분석한 혼잡 시간대, 방문 집중 시기 등도 제공한다. 카카오 T에서 ‘크리스마스’ 또는 명소 이름을 검색하면 확인할 수 있으며, ‘장소 한 번에 저장하기’를 이용하면 카카오내비 관심 장소로 일괄 저장할 수 있다.

카카오모빌리티는 내비게이션·택시 이동 데이터를 기반으로 연말 이동 트렌드도 공개했다. 크리스마스 이브·당일 택시 호출량 비교, 택시·대리운전 호출이 많은 시간대, 이용자가 많이 방문한 ‘크리스마스 명소 TOP 7’ 등 이동량 분석 결과를 담았다.

인스파이어와의 협업도 포함됐다. 카카오 T 통합검색에서 ‘인스파이어’를 검색하면 크리스마스 시즌 행사 ‘윈터 원더랜드’, 주요 어트랙션 행사 일정, 추천 이동 동선, 빠른 입장 안내, 무료 셔틀 시간표, 리조트 내 맛집 정보 등을 확인할 수 있다. 이용자를 대상으로 숙박권과 식음료 바우처 증정 이벤트도 12월 31일까지 진행한다.

박상현 카카오모빌리티 마케팅실장은 “연말 이동 계획에 활용할 수 있도록 이동 데이터를 기반으로 한 특화 콘텐츠를 마련했다”고 말했다.

카카오모빌리티는 앞서 ‘여름해변편’, ‘캠핑편’, ‘가을한강편’ 등 시즌·테마별 ‘가볼만할지도’를 제작해 제공해왔다.