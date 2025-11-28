인크로스, 구글 에이전시 어워즈서 '미디어 통합' 1위

디지털 광고 전문 기업 인크로스가 구글 에이전시 엑설런스 어워즈 미디어 통합 부문에서 최종 우승 에이전시로 선정됐다고 27일 밝혔다.

구글 에이전시 엑설런스 어워즈는 구글 애즈와 AI 마케팅을 활용해 혁신적인 성과를 거둔 우수 에이전시를 조명하는 행사다. 올해는 ▲온라인 판매 ▲미디어 통합 ▲앱 성장 등 총 7개 부문에서 솔루션 활용 능력과 비즈니스 영향력을 종합적으로 평가해 수상자를 선정했다.

인크로스는 이번 어워즈에서 켄뷰의 ‘타이레놀’ 캠페인을 성공적으로 이끈 공로를 인정받아 '미디어 통합' 부문 우승 에이전시로 선정됐다. 미디어 통합 부문은 오디언스 타겟팅과 스토리텔링, 최신 기술을 효과적으로 결합해야 하는 분야로, 정교한 데이터 인사이트와 전략적 완성도가 요구된다.

인크로스가 '구글 에이전시 엑설런스 어워즈' 미디어 통합 부문에서 최종 우승 에이전시로 선정됐다. (제공=인크로스)

인크로스는 브랜드 가치 확산과 신규 고객 확보를 위해 기존 TV 중심이던 광고 전략을 과감히 수정했다. 유튜브와 CTV(Connected TV)를 결합한 새로운 미디어 통합 전략을 설계하고, 구글의 AI 솔루션을 적극 활용했다.

이를 통해 광고 노출 빈도를 최적화하는 한편, 다양한 형태의 소재를 동시에 집행함으로써 도달률과 집행 비용의 효율성을 모두 높였다는 평가를 받았다.

손윤정 인크로스 대표는 “이번 수상은 인크로스가 AI 기반 디지털 마케팅 역량을 글로벌 플랫폼인 구글로부터 인정받은 의미 있는 성과”라며 “광고주에게 데이터와 AI 기반의 혁신적인 마케팅 솔루션을 제공해 탁월한 성과를 창출하는 파트너로서 입지를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.