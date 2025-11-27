[인사] 기후에너지환경부

인사입력 :2025/11/27 21:57

◇실장급 승진 ▲기후에너지정책실장 오일영 ▲국립환경과학원장 박연재 ◇실장급 전보 ▲기획조정실장 안세창

