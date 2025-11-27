[프로필] 이재웅 디앤오 CEO 부사장

LG계열사 디앤오가 27일 '2026년도 임원 인사'에서 이재웅 LG전자 법무그룹장(부사장)을 최고경영자(CEO)로 선임했다.

LG는 "이 CEO는 LG전자 법무팀에 합류한 뒤 LG화학, LG유플러스 등에서 법무 책임자를 맡아 온 법무·리스크 관리 전문가"라며 "디앤오의 안정적 경영을 이끌 것으로 기대된다"고 밝혔다.

디앤오 CEO 이재웅 부사장

다음은 이재웅 부사장의 주요 약력이다.

- 생년 : 1970년생

- 학력 : 서울 영등포고, 서울대 법학(학사), (美)조지타운대 로스쿨(석사)

- 주요 경력

부산지방검찰청, 서울지방검찰청, 대검찰청

LG화학, 법무담당 / 상무

LG유플러스, 법무실장 / 전무

(주)LG, 법무/준법지원팀장 / 부사장

LG유플러스, 법무실장 / 부사장

LG전자, 법무그룹장 겸)준법사무국장 / 부사장