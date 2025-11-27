LG그룹 2026년 임원 승진인사 98명 전체 명단

인사입력 :2025/11/27 17:46

LG

■ 부사장 승진(3명)

장 건 법무/준법지원팀장

장승세 화학팀장

정정욱 홍보/브랜드팀장

■전무 승진(2명)

윤창병 통신서비스팀장

이승기 투자팀장

■이동(1명)

박충현 전자팀장 [現 LG전자]

LG전자

■ 사장 승진(2명)

은석현(殷奭顯) VS사업본부장

이재성(李載星) ES사업본부장

■ 부사장 승진(2명)

김진경(金振經) SoC센터장

조병하(趙炳河) webOS플랫폼사업센터장

■ 전무 승진(9명)

김창민(金昌敏) 품질경영센터장

김  철(金  哲) 부품솔루션사업부장

김태완(金泰完) 멕시칼리생산법인장

양희구(楊熙口) 생산혁신센터장

이성진(李誠晉) 한국구독영업담당

이희성(李熙晟) 노경담당

정순호(鄭舜祜) D2C해외영업그룹장

정욱준(鄭旭俊) 디자인경영센터장

정재웅(鄭在雄) 고객가치혁신부문장

■ 상무 승진(21명)

권민호(權旼鎬) ES엔지니어링담당

김경석(金京錫) 키친솔루션연구소장

김광만(金光滿) ES제어연구담당

김승만(金昇滿) VS CX담당

김윤수(金倫秀) HS품질경영담당

김준우(金俊佑) 찌비뚱생산법인장

김  현(金  賢) 한국영업경영관리담당

김홍덕(金洪德) Connectivity개발리더

노승완(盧承完) TV아시아영업담당

노윤호(盧倫昊) 디스플레이제품개발담당

박영진(朴泳珍) HS SCM담당

박진규(朴辰奎) ES생산담당

양희철(梁喜喆) 한국D2C영업담당

이재모(李宰模) HS기술전략담당

정병우(鄭棅佑) 광학연구소장

정수봉(鄭秀鳳) 한국건설영업담당

정연관(鄭淵寬) 미국HS영업담당

정용찬(鄭容贊) 인도LG전자 오퍼레이션그룹장 겸 노이다생산담당

조성현(曺成鉉) 인도SW연구소장

황영민(黃榮珉) 인도LG전자 인도HS영업담당

황상연(黃相淵) 워싱턴오피스소장

LG디스플레이

■ 부사장 승진 (1명)

최영석(崔榮錫) 생산기술 CENTER장 비고: CTO 선임

■ 전무 승진 (2명)

박상윤(朴相潤) SC 개발 GROUP장

이태림(李泰林) 대형 제품개발1담당

■ 상무 신규 선임 (10명)

소성진(蘇城鎭) SC 개발3담당

손병희(孫炳熙) SC MODULE 기술1담당

백승룡(白昇龍) SC 기획관리담당

남재욱(南財煜) 중형 고객지원담당

손석진(孫碩珍) 대형 영업2담당

김인주(金寅舟) 기구광학연구담당

이승익(李丞翼) 안전보건담당

허우재(許禹在) 대형 품질담당

한예일 해외법무담당

구지현(具至賢) 인사담당

LG이노텍

■ 사장 승진 (1명)

문혁수 (文赫洙) 대표이사

■ 상무 신규선임 (5명, 가나다 순)

김진호 (金鎭湖) 노경담당

남승현 (南丞炫) ES사업담당

문연태 (文年泰) 광학솔루션개발담당

이경태 (李暻泰) 복합센싱모듈개발담당

장승우 (蔣昇佑) 품질경영센터장

■ 전입 (1명)

경은국 (景垠國) CFO

LG화학

■ 사장 승진 (1명)

김동춘(金東春)

■ 상무 신규선임 (7명)

김기환(金起煥) : 기반기술연구소산하 수석연구위원

임경채(林炅采) : 중국용싱ABS생산법인장

유동주(劉東柱) : ABS.국내영업담당

이원상(李元常) : 첨단소재.전략구매그룹장

이승혁(李昇赫) : 엔지니어링소재.Global생산기술담당

이준호(李準鎬) : 첨단소재.사업경쟁력강화TFT장

김민교(金旻皎) : 전자소재.마케팅전략담당

LG에너지솔루션

■ 전무 승진 (1명)

김형식(金炯篒)  ESS전지사업부장

■ 상무 신규선임 (6명)

김낙진(金洛鎭) 소형.상품기획/전략담당

김현태(金顯泰) ESS.상품기획/전략담당

배재현(裵宰賢) ESS.북미Operation.Pack/LINK생산지원담당

손권남(孫權男) 미래기술.차세대Cell개발담당

이승훈(李昇勳) 인프라그룹장

허성민(許晟䁕) 자동차.마케팅.마케팅4담당

LG생활건강

■상무

박일상 HDB 영업총괄

박정철 정도경영담당

LG CNS

■ 부사장 승진(2명)

김태훈 AI클라우드사업부장

최문근 Entrue부문장

■ 전무 승진(1명)

이준호 스마트물류&시티사업부장

■ 상무 신규 선임(5명)

김소연 Design AX사업담당

오진섭 SF Core사업담당 산하 수석전문위원

이철호 통신/서비스사업담당

조민관 SCM이노베이션사업담당

조헌혁 클라우드데이터센터사업담당

■ 계열사 전입(1명)

송광륜 CFO (現 HSAD CFO 상무)

LG유플러스

■ 부사장 승진 (3명)

권용현(權容玄) 現 기업부문장

양효석 現 CHO

여명희(呂明姬) 現 CFO/CRO

■ 전무 승진 (1명)

정성권(鄭成權) 現 IT/플랫폼빌드그룹장

■ 상무 신규 선임 (7명)

고진태(高眞泰) 現 전략기획담당

김영진(金榮鎭) 現 무선기술담당

김용진(金龍震) 現 충청영업담당

서남희(徐南熙) 現 CV (Customer Value)담당 (겸. AICC상품개발Task PM)

신정호(辛正浩) 現 Agent/플랫폼개발Lab장 (겸. ixi-O Tech)

이서호(李瑞浩) 現 C-TF PM

조용성(趙容晟) 現 (주)LG 산하

디앤오

■ CEO 선임

이재웅 부사장 [現 LG전자]

■ 상무 선임(1명)

김규탁

LG경영개발원

■ LG경영연구원장 선임

김재문 전무 [現 사업3부문장 겸)사업2부문장]

■ 전무 승진(1명)

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장

■ 상무 선임(1명)

김유철

