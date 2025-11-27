LG그룹 2026년 임원 승진인사 98명 전체 명단

LG
■ 부사장 승진(3명)
장 건 법무/준법지원팀장
장승세 화학팀장
정정욱 홍보/브랜드팀장
■전무 승진(2명)
윤창병 통신서비스팀장
이승기 투자팀장
■이동(1명)
박충현 전자팀장 [現 LG전자]
LG전자
■ 사장 승진(2명)
은석현(殷奭顯) VS사업본부장
이재성(李載星) ES사업본부장
■ 부사장 승진(2명)
김진경(金振經) SoC센터장
조병하(趙炳河) webOS플랫폼사업센터장
■ 전무 승진(9명)
김창민(金昌敏) 품질경영센터장
김 철(金 哲) 부품솔루션사업부장
김태완(金泰完) 멕시칼리생산법인장
양희구(楊熙口) 생산혁신센터장
이성진(李誠晉) 한국구독영업담당
이희성(李熙晟) 노경담당
정순호(鄭舜祜) D2C해외영업그룹장
정욱준(鄭旭俊) 디자인경영센터장
정재웅(鄭在雄) 고객가치혁신부문장
■ 상무 승진(21명)
권민호(權旼鎬) ES엔지니어링담당
김경석(金京錫) 키친솔루션연구소장
김광만(金光滿) ES제어연구담당
김승만(金昇滿) VS CX담당
김윤수(金倫秀) HS품질경영담당
김준우(金俊佑) 찌비뚱생산법인장
김 현(金 賢) 한국영업경영관리담당
김홍덕(金洪德) Connectivity개발리더
노승완(盧承完) TV아시아영업담당
노윤호(盧倫昊) 디스플레이제품개발담당
박영진(朴泳珍) HS SCM담당
박진규(朴辰奎) ES생산담당
양희철(梁喜喆) 한국D2C영업담당
이재모(李宰模) HS기술전략담당
정병우(鄭棅佑) 광학연구소장
정수봉(鄭秀鳳) 한국건설영업담당
정연관(鄭淵寬) 미국HS영업담당
정용찬(鄭容贊) 인도LG전자 오퍼레이션그룹장 겸 노이다생산담당
조성현(曺成鉉) 인도SW연구소장
황영민(黃榮珉) 인도LG전자 인도HS영업담당
황상연(黃相淵) 워싱턴오피스소장
LG디스플레이
■ 부사장 승진 (1명)
최영석(崔榮錫) 생산기술 CENTER장 비고: CTO 선임
■ 전무 승진 (2명)
박상윤(朴相潤) SC 개발 GROUP장
이태림(李泰林) 대형 제품개발1담당
■ 상무 신규 선임 (10명)
소성진(蘇城鎭) SC 개발3담당
손병희(孫炳熙) SC MODULE 기술1담당
백승룡(白昇龍) SC 기획관리담당
남재욱(南財煜) 중형 고객지원담당
손석진(孫碩珍) 대형 영업2담당
김인주(金寅舟) 기구광학연구담당
이승익(李丞翼) 안전보건담당
허우재(許禹在) 대형 품질담당
한예일 해외법무담당
구지현(具至賢) 인사담당
LG이노텍
■ 사장 승진 (1명)
문혁수 (文赫洙) 대표이사
■ 상무 신규선임 (5명, 가나다 순)
김진호 (金鎭湖) 노경담당
남승현 (南丞炫) ES사업담당
문연태 (文年泰) 광학솔루션개발담당
이경태 (李暻泰) 복합센싱모듈개발담당
장승우 (蔣昇佑) 품질경영센터장
■ 전입 (1명)
경은국 (景垠國) CFO
LG화학
■ 사장 승진 (1명)
김동춘(金東春)
■ 상무 신규선임 (7명)
김기환(金起煥) : 기반기술연구소산하 수석연구위원
임경채(林炅采) : 중국용싱ABS생산법인장
유동주(劉東柱) : ABS.국내영업담당
이원상(李元常) : 첨단소재.전략구매그룹장
이승혁(李昇赫) : 엔지니어링소재.Global생산기술담당
이준호(李準鎬) : 첨단소재.사업경쟁력강화TFT장
김민교(金旻皎) : 전자소재.마케팅전략담당
LG에너지솔루션
■ 전무 승진 (1명)
김형식(金炯篒) ESS전지사업부장
■ 상무 신규선임 (6명)
김낙진(金洛鎭) 소형.상품기획/전략담당
김현태(金顯泰) ESS.상품기획/전략담당
배재현(裵宰賢) ESS.북미Operation.Pack/LINK생산지원담당
손권남(孫權男) 미래기술.차세대Cell개발담당
이승훈(李昇勳) 인프라그룹장
허성민(許晟䁕) 자동차.마케팅.마케팅4담당
LG생활건강
■상무
박일상 HDB 영업총괄
박정철 정도경영담당
LG CNS
■ 부사장 승진(2명)
김태훈 AI클라우드사업부장
최문근 Entrue부문장
■ 전무 승진(1명)
이준호 스마트물류&시티사업부장
■ 상무 신규 선임(5명)
김소연 Design AX사업담당
오진섭 SF Core사업담당 산하 수석전문위원
이철호 통신/서비스사업담당
조민관 SCM이노베이션사업담당
조헌혁 클라우드데이터센터사업담당
■ 계열사 전입(1명)
송광륜 CFO (現 HSAD CFO 상무)
LG유플러스
■ 부사장 승진 (3명)
권용현(權容玄) 現 기업부문장
양효석 現 CHO
여명희(呂明姬) 現 CFO/CRO
■ 전무 승진 (1명)
정성권(鄭成權) 現 IT/플랫폼빌드그룹장
■ 상무 신규 선임 (7명)
고진태(高眞泰) 現 전략기획담당
김영진(金榮鎭) 現 무선기술담당
김용진(金龍震) 現 충청영업담당
서남희(徐南熙) 現 CV (Customer Value)담당 (겸. AICC상품개발Task PM)
신정호(辛正浩) 現 Agent/플랫폼개발Lab장 (겸. ixi-O Tech)
이서호(李瑞浩) 現 C-TF PM
조용성(趙容晟) 現 (주)LG 산하
디앤오
■ CEO 선임
이재웅 부사장 [現 LG전자]
■ 상무 선임(1명)
김규탁
LG경영개발원
■ LG경영연구원장 선임
김재문 전무 [現 사업3부문장 겸)사업2부문장]
■ 전무 승진(1명)
임우형 LG AI연구원 공동 연구원장
관련기사
- CEO 교체한 LG전자, B2C·B2B 균형 속 미래사업 조직 강화2025.11.27
- LG전자, HS로보틱스연구소 신설…가정용 로봇 사업 강화2025.11.27
- LG전자, 전장·공조 B2B 육성 박차…은석현·이재성 2명 사장 승진2025.11.27
- 문혁수 LG이노텍 대표, 사장 승진…"미래 도약 이끌 적임자"2025.11.27
■ 상무 선임(1명)
김유철