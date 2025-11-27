李대통령, 누리호 발사 성공에 "韓 우주개발 역사 새 장"

이재명 대통령은 27일 누리호 4차 발사 성공에 대해 “대한민국 우주 개발 역사의 새로운 장을 연 순간”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 페이스북에 “과학기술로 국민의 삶을 풍요롭게 하고 나아가 대한민국을 글로벌 5대 우주 강국으로 도약시키기 위한 우리의 도전은 계속될 것”이라며 이같이 적었다.

먼저 이 대통령은 “자랑스러운 우리의 누리호 4차 발사 성공을 진심으로 축하한다”며 “가슴이 벅차오른다”고 운을 뗐다.

누리호 4호기가 힘차게 솟아 오르고 있다.(사진=KASA 유튜브)

이어, “오늘 새벽 1시 13분 발사한 한국형 발사체 누리호가 실용 위성을 목표 궤도에 성공적으로 안착시켰다”며 “밤낮없이 힘을 다해주신 연구진과 관련 산업 종사자분들께 깊은 감사와 격려의 마음을 전한다”고 했다.

그러면서 “4차 발사는 민간 기업이 발사체 제작부터 운용까지 전 과정에 참여해 성공을 이끌어 낸 첫 사례”라며 “우리 과학기술의 자립을 증명해 낸 만큼 미래 세대가 더 큰 가능성을 향해 과감히 도전할 수 있는 주춧돌이 되리라 믿는다”고 강조했다.

이 대통령은 또 “앞으로도 정부는 우리 과학기술인들이 자유롭고 당당하게 혁신의 길을 개척할 수 있도록 지원하겠다”며 “여러분이 열어갈 빛나는 미래와 무한한 가능성에 아낌없이 투자할 것을 약속드린다. 오늘의 성공을 바탕으로 우주 강국으로 도약할 대한민국을 기대한다”고 말했다.