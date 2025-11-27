"30년 IT맨이 어찌 이런 사진을 찍었는지 나도 불가사의"

사진은 '사실'이다. '진실'의 한 순간을 포착하기도 한다. 사라지는 순간을 영원히 붙잡는다. 한순간을 영원히 붙잡을 수 있는 유일한 방법으로, 말이 필요없는 이야기다.

사진작가들은 말한다. "좋은 사진의 비결은 단 하나다. 결정적인 순간에 셔터를 누르는 것"이라고. 또 "카메라는 사람들에게 볼 수 있는 법을 가르치며, 세상의 아름다움은 보는 사람의 눈에 있으며 사진도 마찬가지"라고.

삼성그룹 회장 비서실 출신으로 IT 업계에서 30년간 활동해온 오경수 전 롯데정보통신 사장이 오로지 스마트폰만으로 촬영한 고향 서귀포의 풍경 사진을 모아 26일 오후 서울 강남 한국통신인터넷기술 사옥2층에서 첫 개인전을 열었다.

그가 사진 작가로 공식 데뷔한 이 행사는 '서귀포 생활 사진전'이라는 이름으로 마련,오는 28일까지 3일간 진행된다. 이날 오픈식에는 그의 중고등학교와 대학, 기업 지인 등 50여명이 참석, '30년 IT맨'에서 '초보 사진 작가'로 변신한 그의 새로운 인생을 축하했다. 보안업계에서는 행사장을 기꺼이 내준 이민수 한국통신인터넷기술 대표와 조영철 한국정보보호산업협회(KISIA) 회장, 그리고 역대 KISIA 회장인 김대연 전 윈스테크넷 대표와 박동훈 전 닉스테크 대표, 오 작가가 설립을 주도한 시큐아이의 정삼용 현 대표, 류재철 충남대 교수 등이 참석했다.

삼성그룹 공채 22기인 그는 경영학(고대)을 전공했지만 삼성그룹 비서실 재직 시절, 현 삼성 그룹웨어 '싱글(SINGLE)' 전신 ‘토픽스(TOPICS)’ 개발과 운영을 맡으며 IT 업계에 발들 디뎠다. 이후 삼성 미주 IT센터장, 시큐아이 대표를 거쳐 롯데정보통신과 제주개발공사 사장을 역임한 대표적 IT 리더 출신이다. 40여 년간 서울에서 직장생활을 이어오다 2017년 고향 제주로 돌아가 서귀포의 바다·한라산·귤밭·올레길에서 마주한 순간들을 꾸준히 스마트폰으로 기록, 이날 '오경수 사진전'을 열었다.

2015년 '메모로 나를 경영하라'는 책을 낸 이후 10년 만에 연 이번 전시는 그가 매일 새벽 바닷가에서 포착한 여명과 일출, 고향집 귤밭 풍경, 올레길에서 발견한 자연의 순간 등을 담았다. 이날 선보인 20여 작품 모두 그가 2023년 구입한 '갤럭시 스마트폰'으로 찍은 것이다. 특히 이 작품 중 한 점은 오스트리아에서 이번달 13~15일 열린 '2025년 클림트 어워드'에 출품, 입상하기도 했다(아래 사진). 이날 오 작가는 "지금 인천항으로 (수상) 트로피가 오고 있다"며 반색했다.

오경수 작가가 26일 사진전을 연 배경을 설명하고 있다.

행사에는 그의 학교, 기업 지인 50여명이 참석해 '작가 오경수'를 축하했다.

오경수 작가가 2023년 갤럭시 스마트폰으로 찍어 '2025년 클림트 어워드'에서 수상한 작품.

이날 오 작가는 "제가 부지런한 것이 아니라 주변 환경이 저러니, 내가 어쩔 수 없이 일어나 찍었다"고 겸손히 밝히며 "새벽에 그 한 순간을 놓치지 않기 위해 여러차례 파자마 차림으로 후다닥 아파트 옥상으로 올라가곤 했다"고 말했다.

이어 "메모가 생각을 붙잡는 기술이었다면, 사진은 찰나를 기록하는 제 2의 메모"라면서 "나는 사진을 찍지 않았다. 아름다운 풍광이 나를 기억해줬다"고 들려줬다. 또 "제가 IT와 인연을 맺은게 30년 됐는데, 어떻게 이런 사진을 찍었는지 저도 불가사의하다. 여기에 상까지 받았다. 저도 놀랍고, 다시 내가 진화를 해야겠다, 어떻게 발전할지는 모르지만, 다시 한번 진화를 해야겠는 생각을 한다"면서 "사진은 짜르고 버려야 한다. 남은 인생도 버릴 건 버리고 집중할 건 집중하겠다"고 밝혔다.

그의 이번 전시는 3일간의 서울 '출장'에 이어 다음달 15일부터 3일간 제주 서귀포시 서홍동의 카페 ‘제주처럼’에서도 열린다. 아래는 오 작가와의 일문일답

-시큐아이, 롯데정보통신 등 굵직한 IT기업의 최고 리더로, 또 산업 전반을 이끄는 협회 회장에서, 제주에서는 제주개발공사 사장까지 지내는 등 활발한 활동을 하셨다. IT업계 은퇴 후 어떻게 지내셨나 궁금하다

"IT 산업 분야 은퇴 후, 제주에서 지내다 제주개발공사 사장을 했다. 일명, 삼다수 사장이지요.(웃음) 사장 자리에 연연했다기 보단 고향 제주를 위해 봉사할 자리라 생각하고 3년 정도 일했다. 이후, 제주의 입체적인 발전을 위해 제주미래가치포럼을 결성해 활동하고 있다. 제주대학교에서 겸임교수로 강의를 하고, 제주지역 사이버보안협회장을 하며 ICT 분야의 끈이 계속 이어졌고요. 현재는 스타트업 및 기업체, 노인대학에서 특강을 하고, 사단법인 제주올레에서 전문위원으로 활동하고 있다. 말은 좀 거창해보이는데, 제일 많이 하는 일은 육지 사람들에게 전문 올레길 가이드를한다. 저 때문에 제주에 푹 빠지신 분들이 아주 많다.(웃음)"

-30년 가까이 IT 업계 최전선에 계신 분이 60대에 발전시킨 사진의 영역, 놀랍고 생경한 부분이 있다. 사진을 찍어 기록을 하고 사진전을 결심하시게 된 배경에 대해 듣고 싶다

"아주 오랜만에 고향에 머물며 이곳저곳 접하지 못한 제주의 아름다운 풍경과 숨겨진 속살을 만나고는 그냥 흘려보낼 수가 없었다. 멋진 광경들을 붙잡기 위해 사진을 찍기 시작했고, 어느 정도 사진들이 축적돼 이를 지인들과 전하며 제주의 면모를 알렸다. 또 사진을 액자로 만들어 지인들에게 선물하자 "이제는 사진전을 열어도 좋겠다"는 말씀들이 있었다. 그것도 이왕이면 서울에서요. 제주의 특별한 순간들을 서울에서 외친다고나 할까요."

-지난 2015년 '메모로 나를 경영하라'는 저서를 출간했다. 2025년 '서귀포 생활 사진전' 개인전까지 딱 10년이다. 그간의 관점과 경험, 어떤 변화가 있었나?

"메모는 밀감 농사를 지으면서 기록을 놓지 않으셨던 아버님에게 물려받은 유산이라 할 정도로 제 평생의 동반자다. 그런 메모를 경영에 접목한 것이 ‘메모로 나를 경영하라’ 책이었다.

제주에서 사진을 찍기 시작한 이후로는 '이미지 역시 제 2의 메모'라는 생각이었다. 꼼꼼한 메모처럼 순간순간의 사진과 동영상이 모이고, 그 기록들이 이어져 오늘날의 결과를 가져왔다."

-원래 제주 출신이시지만, 그럼에도 40여년만에 돌아간 제주는 또 달랐을 것 같다. 도시의 속도에서 벗어나 제주에서 살아보니, 과거 IT 경영자 시절에는 보지 못했던 풍경이 있다면 무엇인지...

"직장 생활을 할 때는 거의 빌딩 안에서만 지내다보니 하늘, 해, 구름을 제대로 바라보지 못했다. 제주에서는 하루종일 하늘과 구름을 볼 수 있는 날이 많다. 특히 올레길을 걷다보면 바닷가의 파도며 오름 위의 구름들이, 진부한 표현이지만, 정말 한 폭의 그림이다. 바라보기만 해도 힐링 그 자체다. '걸으면 해결된다'는 말처럼 자주 걷다 보니 문제도 해결되는 것 같고 생각도 맑아지더라. 당연히 몸의 건강도 좋아진다. 걸으며 건강을 얻고, 건강한 몸과 마음으로 사진을 얻었다."

-그렇게 깨닫고 포착하고 모은 풍광들이 이번 사진전일텐데요, 가장 개인적인 기억이 강하게 담긴 작품이 있다면 어떤 사진인가?

"매일 해 뜨기 전에 일어나 여러 장소에서 일출을 기록했는데, 개인적으로 해(SUN) 사진들이 제일 많기도 하고 특별하다. 그 중 한라산 영실코스에서 만났던 '햇무리' 사진은 그 대기현상이 포착되기 쉽지 않아 제주 신문 1면에 게재되기도 했다(아래 사진). 햇빛이 대기 속의 수증기나 얼음 알갱이에 비춰 해의 둘레에 둥글게 나타나는 테두리다. 해를 둘러싼 커다란 빛의 원형, 해의 모습도 자연 속에서 정말 다양하다. 하나 더 사진을 소개하면, 제가 '구름 UFO'라 이름 지은 사진이다. 구름의 모양, 빛의 굴절이 서귀포 상공에 엄청 큰 UFO를 띄운 거다. 이 사진은 2025년 제 2회 '클림트 어워즈' 입상작이 돼 개인적으로 무척 영광이기도 하다."

-IT업계가 작가님이 아시다시피, 현대의 최전선에 서 있는 긴장감과 피로도가 있다. IT업계 후배들에게 IT 너머의 삶, 퇴직후의 삶, 제2의 삶에 대해 조언해준다면

"경영의 최전선에 있는 후배들에게 전하고 싶은 한 가지는 (빌게이츠 처럼) 잠깐 동안이라도 정확하고 깊은 휴식을 가지라고 권하고 싶다. 제가 올레길 전문 가이드로 많은 분들과 제주를 걸었다. 일선의 CEO분들이 "제주에서는 골프만 쳤지 이렇게 많이 걸어본 건 처음이었다"고 하거나 "걷다 보니 올레길을 알게 되었고, 몇 년에 걸쳐 걸으니 완주도 하게 되었다", "걸어서 보이는 것이 있더라"며 감탄들을 하더라. 분명 휴식이었는데, 그냥 휴식만은 아니었다고 평했다. 제가 전문위원으로 있는 사단법인 제주올레에는 CEO, 고위 관리직에게 자연 속을 푹 걸으며 스스로와 경영에 영감을 불어넣는 과정도 있다. 이런 프로그램에 응해보는 것도 좋을 것 같다(웃음)."

관련기사

-30년간의 IT 리더, 10여년의 제주도와 스마트폰 카메라, 향후 10년은 또 어떤 변화와 집중을 보여줄지 궁금하다

"지난 2015년 민간기업의 경영현장을 떠나기 전, '메모로 나를 경영하라'는 메시지를 남겼다. 올해는 개인적으로 제가 칠순이 되는 해이기도 하다. 사진을 통해 기록을 남기고 소통하는 사진전을 열어 정말 뜻깊다. 앞으로 10년이면 저는 팔순이다. 지금 화두가 되고 있는 인공지능(AI)과 로봇 등으로 메모, 사진에 이어 취미며 축적이고 기록이 되는 또 다른 무엇을 하고 있지 않을까?"