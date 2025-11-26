위너스랩, 로봇 매칭 플랫폼 '로보타운' 선봬

위너스랩은 로봇·피지컬AI·무인화 기술을 도입하려는 기업과 기관을 위한 수요자 중심 매칭 플랫폼 '로보타운'의 베타 서비스를 공식 오픈했다고 26일 밝혔다.

로보타운은 지능형 로봇 및 무인화 솔루션을 원하는 수요자가 시장 정보 탐색부터 적합한 공급사 매칭, 실증까지 한 번에 진행할 수 있는 원스톱 플랫폼이다.

로보타운은 ▲휴머노이드 ▲자율주행로봇 ▲서비스로봇 ▲공장·창고 무인화 솔루션 ▲농업로봇 ▲보안·순찰로봇 ▲피지컬AI 기반 자동화 등 다양한 카테고리에서 맞춤 상담과 공급사 매칭을 제공한다.

로보타운 서비스 개요 (사진=위너스랩)

도입 희망 기업에게는 실증과 테스트까지 연계해 기술 검증과 실사용성 평가를 돕는다. 공급사는 성과 기반 수익공유 모델을 활용할 수 있어 실증 후 안정적 매출 확보도 가능하다.

로보타운은 이번 베타 오픈과 함께 수요자와 공급사를 동시에 모집하고 있다. 연말까지 등록 시 무료로 플랫폼을 이용할 수 있다.

위너스랩은 2015년 중국 심천에 지사를 설립하고 메이커허브 브랜드로 지난 10년간 200건 이상 시제품 개발·제조 매칭 서비스를 제공해왔다. 중국 제조사·유통사와 연계한 프로그램을 운영해 국내 기업들의 해외 협력 기반을 제공하기도 했다.

올해에도 한국AI로봇산업협회, 한국로봇산업진흥원, LG전자, SK하이닉스 등 20여 개 기관·기업과 중국 현지 프로그램을 수행하며 기술 도입·검증 기반을 넓혀왔다.

동우상 위너스랩 대표는 "로보타운은 수요자와 공급자를 신속하고 정확하게 연결하는 수요자 중심 원스톱 매칭 플랫폼"이라며 "앞으로는 한국 로봇·피지컬AI 기업의 해외 진출에도 기여하고 싶다"고 말했다.