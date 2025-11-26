롯데칠성, 크러시·클라우드 생맥주 안 판다

롯데칠성음료가 크러시(20L)와 클라우드(20L) 등 생맥주(KEG) 제품 2종의 생산을 중단하고 운영을 종료한다. 맥주 사업을 재정비해 주력 제품군에 집중하기 위한 조치다.

26일 롯데칠성음료는 “보다 향상된 제품과 서비스로 보답하기 위해 맥주 사업 영역을 재정비하고, 주력 제품군에 집중해 효율적인 비즈니스를 전개하고자 KEG 제품 2종 운영을 종료하게 됐다”고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 결정은 식당과 호프집 등 유흥시장에 공급되는 맥주 KEG 제품에만 국한되며, 캔과 병 등 기타 맥주 제품군은 기존과 동일하게 운영된다.

크러시 광고 모델 카리나. (사진=롯데칠성음료)

이에 롯데칠성은 “맥주 카테고리 내 본연의 제품군인 캔과 병 라인에 집중하고, 논알콜릭 맥주와 같은 기능성 맥주 제품군을 강화하기 위한 결정”이라고 설명했다.

생맥주 제품은 12월부터 잔여 재고 상황을 보며 순차적으로 철수될 예정이다.