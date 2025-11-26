LS일렉, 데이터센터 초고압 시장도 뚫었다… 4598억 사업 수주

LS일렉트릭이 북미에서 역대 최대 규모 초고압 변압기 사업을 수주하며 데이터센터 시장 공략을 가속화하고 있다.

LS일렉트릭은 26일 미국 초대형 민간 전력 유틸리티 회사(IOU)와 4천598억원(약 3억 1천204만 달러) 규모 초고압 변압기 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

본 계약에 따라 LS일렉트릭은 미국 동남부 지역에 조성되는 대형 데이터센터의 주요 전력 공급원이 될 신재생에너지 발전소에 525kV까지 초고압 변압기를 공급하게 된다. 공급 기간은 오는 2027년부터 2029년까지다.

LS일렉트릭 부산사업장 초고압 변압기 조립 현장

이번 수주는 LS일렉트릭이 체결한 단일 초고압 변압기 공급 계약 중 최대 규모다. 주력 공급 라인이었던 115kV·354kV급에서 525kV급으로 공급 범위를 확대했다는 점에서 의미가 크다. 이미 현지에서 인정받고 있는 배전은 물론 송전 분야 레퍼런스도 확대되고 있는 만큼 데이터센터 전력 인프라 사업 성장에 속도가 붙을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

특히 본 사업은 기존 LS일렉트릭 솔루션을 경험한 기존 고객사가 더 높은 전압 제품으로 발주하고 물량을 크게 늘린 것으로, LS일렉트릭 기술 경쟁력과 공급 역량에 대한 신뢰를 재확인한 것으로 평가된다.

관련기사

이번 계약으로 LS일렉트릭 초고압 변압기 수주잔고는 2조원을 넘어섰다. 3분기 기준 전체 수주잔고는 4조1천억원 수준으로, 4분기에 이어 내년까지 수주 보유고가 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

LS일렉트릭 관계자는 “이번 수주는 글로벌 에너지 인프라 기업이 LS일렉트릭 기술력을 확인하고, 지속가능한 파트너 회사로 인정한 방증”이라며 “북미 하이퍼스케일 데이터센터, 신재생에너지 발전, 전력 유틸리티 시장을 중심으로 사업 확장을 가속화해 북미 초고압 시장에서 주도권을 확보할 것”이라고 말했다.