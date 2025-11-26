스탠다드에너지, 기후부·산업부 장관 표창 수상

스탠다드에너지는 지난 25일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 개최된 ‘2025 기후에너지테크 포럼’에서 기후에너지환경부 장관 표창을 수상했다고 26일 밝혔다.

회사는 같은 날 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 개최된 ‘산업융합 규제샌드박스의 날’ 행사에서도 산업통상부 장관 표창을 수상했다.

스탠다드에너지는 에너지저장장치(ESS)에 특화된 바나듐이온배터리(VIB)를 세계 최초로 개발해 이를 상용화해 기후테크 분야를 개척한 점을 인정받았다.

관련기사

스탠다드에너지 김부기 대표(오른쪽)가 기후에너지환경부 장관 표창을 수상하고 서영태 기후에너지환경부 녹색전환정책관과 함께 기념사진을 찍고 있다

아울러 규제샌드박스라는 기회를 활용해 새로운 기술을 검증하고 이를 바탕으로 관련 표준을 제정 및 제도화해 새로운 시장을 개척한 우수 사례로 산업통상부 장관 표창을 수상하였다.

김부기 스탠다드에너지 대표는 “VIB와 이를 활용한 ESS에 대한 우리 사회의 기대가 큰 만큼 무거운 책임감을 느끼며, 연구개발 및 사업화에 더욱 박차를 가해 기후위기 대응과 에너지 산업의 변화에 기여할 수 있도록 할 것”이라고 포부를 밝혔다.