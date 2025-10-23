스탠다드에너지 '바나듐' 배터리 ESS에 부탄 정부·기업 방문

바나듐 이온 배터리(VIB) 전문 기업 스탠다드에너지는 지난 21일 부탄 에너지 분야 정부 및 산업 관계자들이 대전 구암역에 설치된 VIB ESS에 방문했다고 23일 밝혔다.

부탄 에너지부 관계자 등의 이번 방문은 아시아개발은행(ADB)의 지원 프로그램에 따른 것으로서, 지난 15일부터 오는 24일까지 한국에서 진행되는 스터디 투어 일정의 일환으로 진행됐다. 부탄 정부 에너지 관계자와 부탄의 대표적인 에너지 기업인 부탄파워시스템오퍼레이터, 드럭그린파워코퍼레이션, 부탄파워코퍼레이션 엔지니어들이 참여했다.

국토 북쪽 지역에 히말랴야 산맥이 위치한 부탄은 전력 99%를 수력발전으로 생산하지만, 기후변화로 건기에 발전량이 감소할 수 있다는 우려에 따라 태양광 등 재생에너지 도입 노력을 추진 중이다. 부탄 관계자들은 이번 방한을 통해 한국의 전력, 재생에너지 및 ESS 기업 사례를 살펴보고 향후 협력 방안을 모색하려 한다.

부탄 에너지부 관계자 및 에너지 산업 관련 대표단이 아시아개발은행 지원프로그램에 따른 스터디 투어 일정 중 스탠다드에너지가 대전 구암역에 설치한 바나듐 이온 배터리 ESS 실증 현장을 방문했다

대전 구암역 VIB ESS 현장을 방문한 부탄 관계자들은 바나듐 이온 배터리의 구조적 특성과 장점, VIB ESS의 작동 원리 등에 대해 관심을 보였다. VIB ESS가 운용 가능한 환경에 대한 질문도 이어졌다. VIB ESS가 대전 도시철도 역사에 설치된 것에 주목하며, 높은 출력을 보여주는 VIB ESS가 전기 철도의 회생제동에 적용될 가능성에 대해서도 궁금증을 이어갔다.

김성진 스탠다드에너지 상무(기술사업팀장)는 “VIB와 이를 활용한 ESS 기술은 전력 생산 인프라가 취약한 개발도상국에 반드시 필요한 전력 인프라가 될 것”이라며 “향후 바나듐 이온 배터리의 본격 상용화에 발맞춰 바나듐 이온 배터리 기술이 세계적인 기후위기 극복과 에너지 전환 문제에도 기여할 수 있는 방안을 모색해 나갈 수 있도록 할 것”이라고 포부를 밝혔다.