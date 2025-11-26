[프로필] 주우현 롯데케미칼 첨단소재사업 대표이사 전무

롯데는 26일 롯데지주 포함 36개 계열사의 이사회를 열고 2026년 정기 임원인사를 단행했다.

회사는 이번 임원인사에서 주우현 롯데케미칼 첨단소재 경영지원본부장을 대표이사 전무로 내정했다.

다음은 주우현 대표이사의 주요 약력이다.

주우현 롯데케미칼 첨단소재사업 대표이사

24~現 롯데케미칼 첨단소재 경영지원본부장

22~23 롯데지주 경영개선1팀장

21~21 롯데지주 경영개선2팀장

20~21 롯데정밀화학 경영본부장/경영관리부문장(兼)

19~20 롯데정밀화학 경영지원부문장, 구매부문장

16~18 롯데정밀화학 경영관리부문장

09~16 롯데정책본부 운영3팀

96~09 호남석유 영업기획, 전략경영, 자재담당