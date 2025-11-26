GS리테일, 조직개편...편의점·슈퍼 각 독립 사업으로 격상

GS리테일이 조직개편을 통해 3개 BU(Business Unit), 1개 SU(Support Unit) 체제로 전환한다고 26일 밝혔다.

이번 조직개편은 ▲고객 가치 관점에서 사업 경쟁력 강화 ▲데이터 기반 업무 방식 ▲운영 최적화 및 효율화를 통해 사업 경쟁력을 강화하는 것이 골자다.

우선 플랫폼BU(편의점·수퍼사업부)와 홈쇼핑BU로 운영됐던 2개 BU체제에서 편의점사업부와 수퍼사업부를 각각 BU로 격상시켜 주력 사업 3개 BU체제를 구축했다.

GS리테일 로고

이와 함께 편의점과 수퍼의 MD, 마케팅, 점포지원 등 지원 기능을 총괄하는 플랫폼SU(Support Unit)를 신설했다. 플랫폼SU 산하에는 ▲MD본부 ▲마케팅부문 ▲O4O부문 등이 속하게 되며, 편의점과 수퍼 양 사업간의 시너지를 강화하고 MD전문성을 제고한다.

홈쇼핑BU는 ‘통합세일즈부문’을 신설하고, TV와 모바일간 시너지를 한층 강화하여 협력사 상품 판매 역량을 극대화한다.

AX 가속화를 위해 기존 DX본부 명칭을 AX본부로 변경하고 AI 및 인프라 기능을 강화한다. 또 준법경영 강화를 위해 준법지원실을 신설한다.

GS리테일 관계자는 “이번 조직개편은 고물가와 고환율로 인한 소비 변화, 유통 업태간 경쟁 심화, 인공지능(AI) 기술 발전 가속화 등 경영 환경 변화에 맞춰 사업 경쟁력을 강화하는데 중점을 뒀다”며 “특히 주력 사업 중심의 BU체제 전환은 민첩하고 효율적인 의사결정을 통해 경영 효율성을 극대화할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.