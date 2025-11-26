[프로필] 추대식 롯데e커머스 대표 전무

롯데그룹은 26일 정기 임원인사를 통해 추대식 롯데e커머스 기획관리부문장을 롯데e커머스 대표로 내정하며 전무로 승진시켰다고 밝혔다.

추 내정자는 1972년생으로 연세대 체육교육학과를 졸업했다. 1997년 GS리테일 가정용품팀·상품총괄을 거친 뒤 2004년부터는 롯데백화점 EC운영지원/마케팅팀장을 맡았다. 2014년에는 롯데백화점 광복점 가전팀장과 영총팀장을 거쳤다.

2015년에는 롯데백화점 차세대영업시스템개발 TF팀장을 맡았고 2017년부터는 롯데e커머스본부장으로 이동한 뒤 2021년 롯데e커머스 백화점/뷰티본부장, 2023년 롯데e커머스 기획관리본부장을 역임했다.

추대식 롯데쇼핑 e커머스사업부 대표 내정자. (제공=롯데)

그는 온·오프라인 유통 경험을 바탕으로 e커머스사업부 구조조정과 턴어라운드 전략수립을 추진한 바 있다.

다음은 추 내정자의 주요 약력이다.

▷1972년생

▷인천체육고

▷연세대 체육교육학

▷GS리테일 가정용품팀·상품총괄

▷롯데백화점 EC운영지원/마케팅팀장

▷롯데백화점 광복점 가전팀장, 영총팀장

▷롯데백화점 차세대영업시스템개발 TFT팀장

▷롯데이커머스 e커머스본부장

▷롯데e커머스 백화점/뷰티본부장

▷롯데e커머스 기획관리본부장