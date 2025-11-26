[프로필] 추대식 롯데e커머스 대표 전무

롯데그룹은 26일 정기 임원인사를 통해 추대식 롯데e커머스 기획관리부문장을 롯데e커머스 대표로 내정하며 전무로 승진시켰다고 밝혔다.
추 내정자는 1972년생으로 연세대 체육교육학과를 졸업했다. 1997년 GS리테일 가정용품팀·상품총괄을 거친 뒤 2004년부터는 롯데백화점 EC운영지원/마케팅팀장을 맡았다. 2014년에는 롯데백화점 광복점 가전팀장과 영총팀장을 거쳤다.
2015년에는 롯데백화점 차세대영업시스템개발 TF팀장을 맡았고 2017년부터는 롯데e커머스본부장으로 이동한 뒤 2021년 롯데e커머스 백화점/뷰티본부장, 2023년 롯데e커머스 기획관리본부장을 역임했다.
그는 온·오프라인 유통 경험을 바탕으로 e커머스사업부 구조조정과 턴어라운드 전략수립을 추진한 바 있다.
다음은 추 내정자의 주요 약력이다.
▷1972년생
▷인천체육고
▷연세대 체육교육학
▷GS리테일 가정용품팀·상품총괄
▷롯데백화점 EC운영지원/마케팅팀장
▷롯데백화점 광복점 가전팀장, 영총팀장
▷롯데백화점 차세대영업시스템개발 TFT팀장
▷롯데이커머스 e커머스본부장
▷롯데e커머스 백화점/뷰티본부장
▷롯데e커머스 기획관리본부장