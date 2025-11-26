시스원-한국폴리텍대학, 채용연계형 엔지니어 양성 맞손

시스원(대표 서일종, 이상훈)과 한국폴리텍대학이 디지털 전환 시대 산업 현장에 바로 투입 가능한 인재 양성 모델 구축에 나섰다.

시스원은 한국폴리텍대학과 채용연계형 엔지니어 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

경기도 광명시 철산동에 위치한 광명융합기술교육원에서 진행된 이번 협약식에는 양 기관 주요 관계자들이 참석해 산학 협력 방향을 공유했다.

한국폴리텍대학 광명융합기술교육원 신민화원장(왼쪽)과 시스원 MSP사업부문 부문장 최영회 전무(이미지=시스원)

이번 협약은 급변하는 디지털 전환 환경에 대응해 기업과 대학이 긴밀히 협력하고, 산업 현장 맞춤형 인재를 체계적으로 양성하기 위해 마련됐다. 양 기관은 채용 연계형 교육과정을 공동 설계·운영하고 실제 현장의 요구를 반영한 커리큘럼을 통해 실무 중심 역량을 강화한다.

또한 기업 현장 실습과 인턴십 기회를 제공하고, 교육과정을 성실히 이수한 우수 인재에게는 시스원 채용 연계를 적극 추진할 계획이다.

시스원과 한국폴리텍대학은 이번 MOU를 통해 산업 맞춤형 인재 양성 모델을 구축함으로써 청년 취업난 해소와 기업 경쟁력 강화를 동시에 도모한다는 구상이다. 특히 IT 서비스와 보안 분야에서의 전문 엔지니어 육성은 국가 차원의 디지털 혁신 전략과도 맞물려 중장기적으로 산업 전반의 성장 동력 확대로 이어질 것으로 기대된다.

현장 실무 중심의 직업교육 체계와 기업의 요구가 직접 연결되면서 교육-채용 선순환 구조도 한층 공고해질 전망이다.

시스원 MSP Biz 부문 본부장인 최영회 전무는 "이번 협약을 통해 기업이 필요로 하는 맞춤형 인재를 안정적으로 확보하고, 청년들에게는 보다 예측 가능한 커리어 경로를 제시할 수 있을 것"이라며 "산학 협력을 바탕으로 지속 가능한 인재 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

한국폴리텍대학 신민화 원장은 "이번 협약을 계기로 학생들이 졸업과 동시에 현장에 바로 투입될 수 있는 실무형 엔지니어로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "기업과 함께하는 교육이야말로 미래 경쟁력의 핵심이며, 현장성과 실용성을 갖춘 교육 모델을 지속 확산하겠다"고 강조했다.