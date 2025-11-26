ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
스테이블코인
인공지능
배터리
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 삼성서울병원
인사
입력 :2025/11/26 13:13
김양균 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇상무 승진 ▲김지호 ▲설상헌
김양균 기자
angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
삼성서울병원
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
가상자산까지 품는 네이버…두나무와 합병 오늘 ‘윤곽’
해외서 시작된 10대 SNS 이용 차단…한국은?
유통가 오너 3·4세 전진 배치…"미래 먹거리 찾아라"
행안부, 인공지능정부실 신설…AI 행정 고도화 이끌 전문가 전면 배치
ZDNet Power Center