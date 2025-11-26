바이오헬스 종사자, 전년比 4.6% 상승 ‘113만1천명’...청년 유입 증가

의료서비스 분야 29세 이하 60.3%(4천219개) 눈길

헬스케어입력 :2025/11/26 11:34

김양균 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

올해 3분기 기준 국내 바이오헬스산업 종사자 수가 113만1천 명으로 전년 동기대비 4.6% 증가한 가운데, 의료서비스와 화장품산업 등을 중심으로 청년들의 유입이 증가한 것으로 나타났다.

한국보건산업진흥원의 2025년 3분기 바이오헬스산업 고용동향에 따르면, 해당 산업 종사자는 지난해 같은 기간보다 3.4% 증가하며 전체 제조업 종사자 감소와는 대조적인 흐름을 보였다. 의료서비스업 종사자도 4.8% 상승해 전체 서비스업 증가율(+2.0%)을 웃돌았다.

세부적으로 보면, 3분기 국내 제약산업 종사자 수는 300인 이상 사업체를 중심으로 2.4% 증가했다. 지난해 4분기부터 제약산업 종사자 수 증감률은 ▲2024년 4분기 ‘4.0%’ 증가 ▲2025년 1분기 ‘3.7%’ 증가 ▲2분기 ‘3.3%’ 증가 ▲3분기 ‘2.4%’ 증가 등이다.

사진=김양균 기자

하지만 30인 미만 사업체 종사자 수는 올해 기준 분기마다 9% 이상 줄고 있었다. 관련 종사자 수 증감률을 보면 ▲올해 1분기 ‘11.0%’ 감소 ▲2분기 ‘9.0%’ 감소 ▲3분기 ‘9.1%’ 감소 등이다.

또 의료기기산업 종사자도 300인 이상 사업체를 중심으로 증가하고 있다. 관련 300인 이상 사업체 종사자 수 증감률은 ▲1분기 ‘18.4%’ 증가 ▲2분기 ‘20.6%’ 증가 ▲3분기 ‘22.3%’ 증가 등이다. 다만 ‘안경과 안경렌즈’ 제조업 종사자는 11분기 연속 감소했고, ‘치과용 기기’ 제조업 종사자도 3분기 연속 줄었다.

이와함께 화장품산업은 지난해보다 7.3% 증가하며 7분기 연속 바이오헬스산업 내 가장 높은 증가율을 기록했다. 특히 29세 이하 종사자 수가 6.7% 늘었다. 3분기 화장품산업 규모별 종사자 수 증감률은 ▲300인 이상 ‘10.6%’ 증가 ▲30인∼300인 미만 ‘+7.4%’ ▲30인 미만 ‘+2.0%’ 등이다.

아울러 의료서비스업 종사자 수는 지난해 같은 기간보다 4.8% 늘었다. 29세 이하 청년층 종사자 수가 2분기 연속 증가했다. 관련해 29세 이하 종사자 수 증감률은 ▲작년 4분기 ‘0.9%’ 감소 ▲올해 1분기 0.0% 감소 ▲올해 2분기 ‘1.6%’ 증가 ▲3분기 ‘1.0%’ 증가 등이다.

바이오헬스산업 종사자 수 현황. (단위: 명, %, 표: 한국보건산업진흥원)

특히 전체 신규 일자리 7천1개에서 의료서비스업 29세 이하가 60.3%(4천219개)로, 청년층 유입이 가장 두드러진 것으로 나타났다.

진흥원 이병관 바이오헬스혁신기획단장은 “바이오헬스 수출이 주요 품목을 중심으로 확대돼 산업 성장세로 이어지고 있다”라며 “고용도 안정적인 증가 흐름을 보인다”라고 밝혔다.

아울러 “K-컬처 확산으로 뷰티 관련 품목의 해외 수요가 높아지며 화장품산업의 인력수요 증가와 청년층을 포함한 고용 활성화로 이어지고 있다”라며 “진흥원은 인력수요 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 모니터링을 확대해 산업의 성장 기반 강화를 위한 지원체계 마련에 최선을 다하겠다”라고 덧붙였다.

김양균 기자angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
바이오헬스 종사자 3분기

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

가상자산까지 품는 네이버…두나무와 합병 오늘 ‘윤곽’

해외서 시작된 10대 SNS 이용 차단…한국은?

유통가 오너 3·4세 전진 배치…"미래 먹거리 찾아라"

올해도 스테이블코인 입법 '난항'…금융위 vs 한은 대립 수면 위로

ZDNet Power Center