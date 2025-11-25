"반갑다, 겨울"...이디야커피, 간식 배달 매출 30%↑

이디야커피는 길거리 간식 4종의 최근 일주일간(11월 18~24일) 배달 매출이 10월 같은 기간 대비 약 30% 증가했다고 25일 밝혔다. 기온이 빠르게 떨어지며 집에서 따뜻한 간식을 즐기려는 수요가 크게 늘어난 것으로 분석된다.

지난 9월 출시된 길거리 간식 시리즈(붕어빵·꿀호떡·콘치즈계란빵·옥수수찰빵)는 따뜻한 음료와 함께 즐기기 좋은 메뉴로 입소문을 타며 누적 판매량 50만 개를 돌파했다.

겨울철 대표 간식을 간편하게 배달로 즐길 수 있다는 점이 소비자들의 정서적 만족감을 자극한 것이 매출 증가의 주 요인으로 꼽힌다.

회사가 출시한 겨울 간식.(사진=이디야커피)

특히 붕어빵과 호떡 등 추억의 간식류는 세대를 불문하고 높은 선호도를 보이며 주문량을 견인한 것으로 나타났다.

이디야커피 관계자는 “기온 하락과 함께 간편한 겨울 간식을 배달로 찾는 고객이 크게 늘고 있다”며 “계절성과 편의성을 반영한 다양한 메뉴를 지속적으로 선보일 예정”이라고 말했다.