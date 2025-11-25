[영상] '겨울왕국' 눈사람, 로봇으로 탄생…영화와 똑같네

디즈니 애니메이션 '겨울왕국'의 눈사람 캐릭터로 많은 인기를 모았던 올라프가 로봇으로 새롭게 탄생했다.

디즈니랜드 파리가 이번 주 인공지능(AI) 기술과 강화학습을 사용해 차세대 로봇 올라프를 공개했다고 과학전문매체 인터레스팅엔지니어링이 24일(현지시간) 보도했다.

올라프 로봇은 애니메이션 속 모습을 완벽하게 구현해 화제다. 로봇은 곧 디즈니랜드 파리에서 방문객들을 만날 예정이다. 홍콩 디즈니랜드에서도 일정 기간 동안 선보일 계획이다.

디즈니랜드 파리가 이번 주 차세대 로봇 올라프를 공개했다. (사진=월트디즈니)

올라프 로봇 개발은 월트디즈니 이매지니어링(WDI)의 브루스 본 사장 겸 최고 크리에이티브 책임자와 나타샤 라팔스키 디즈니랜드 파리 사장이 주도했다.

디즈니 리서치가 개발한 이 로봇은 강화학습을 기반으로 수천 가지 동작을 시뮬레이션으로 학습해 제작됐다. 덕분에 엔지니어가 일일이 코드를 입력하지 않고도 스스로 걷고 균형을 잡을 수 있으며 다양한 표정과 동작을 자유롭게 구사하며 관객과 상호작용할 수 있다.

월트 디즈니 이매지니어링 연구 개발 부문의 카일 러플린 수석 부사장은 “디즈니의 모든 프로젝트는 스토리에서 출발한다. 고객이 어떤 감정을 느끼길 원하는지 먼저 고민한다”며, 이러한 철학이 올라프를 디지털 창작물에서 현실의 캐릭터로 탄생시키는 데 중요한 역할을 했다고 설명했다.

영상=disneyworldtom 인스타그램

올라프 로봇은 몸짓, 눈처럼 반짝이는 모습까지, 관객들이 영화에서 본 것과 똑같이 만들어졌다. 러플린은 "핵심 기술은 아티스트가 만든 동작을 시뮬레이션에서 로봇 캐릭터가 모방하도록 학습시키는 심층 강화학습 플랫폼”이라고 밝혔다.

이 기술을 확장하기 위해 WDI는 엔비디아, 구글 딥마인드와 함께 구축한 오픈소스 시뮬레이션 프레임워크 뉴턴(Newton)을 개발해 왔다. 러플린은 이를 "빌딩 블록 기반으로 GPU 가속 시뮬레이터를 빠르게 개발할 수 있게 해주는 시스템"이라고 설명했다.

또 다른 핵심 요소인 시뮬레이터 ‘카미노(Kamino)’는 로봇의 학습 효율을 높여 걷기, 몸짓, 상호작용 등 복잡한 동작을 훨씬 짧은 시간 안에 익힐 수 있게 지원한다.

러플린은 "정말 흥미로운 것 이제 막 시작이라는 점"이라며, “스타워즈의 ‘BDX 드로이드’, 자율 균형 만능 로봇 ‘허비’, 올라프까지, 디즈니는 놀라운 속도로 새 캐릭터를 프로토타입화하고 배포할 수 있을 것”이라고 강조했다.

외신들은 이번 사례가 로봇공학, AI, 시뮬레이션 분야의 발전이 디즈니의 스토리텔링 전통과 융합돼 상징적인 캐릭터를 현실 세계로 확장하는 새로운 장을 알리는 신호라고 평했다.