스토익엔터테인먼트, 에입스워페어 11월 25일 스팀 얼리액세스 출시

스토익엔터테인먼트(대표 김홍석)는 미국 LA 소재 인디 게임 스튜디오 기가퀘스트와 함께 개발한 현대 밀리터리 턴제 전략 게임 ‘에입스워페어’를 오는 25일 오후 3시 PC 게임 플랫폼 스팀(Steam)을 통해 얼리 액세스 출시한다고 24일 밝혔다.

‘에입스워페어’는 고전 턴제 전략 게임의 감성을 계승하면서, 유인원과 인간 간의 전쟁이라는 독창적인 세계관을 결합한 작품이다.

이용자는 지휘관이 되어 탱크, 드론, 중전차, 제트기 등 현대식 유닛으로 구성된 부대를 운용하며 체스 보드와 유사한 그리드 기반의 전장에서 전략을 펼치게 된다.

이번 작품은 2D 스프라이트와 3D 배경을 결합한 하이브리드 비주얼 스타일을 채택했다. 토이 솔저 감성과 현대 전장의 긴장감을 모두 구현하며, 전황 전환과 날씨·지형 효과 등 다양한 변수로 전략적 판단을 유도한다.

특히 멀티플레이 모드와 ‘워 아레나’ 콘텐츠가 얼리 액세스 버전에 포함돼 있으며, 캠페인 외에도 실시간 온라인 전투를 즐길 수 있다.

게임은 직관적인 UI와 튜토리얼을 통해 입문자도 쉽게 접근할 수 있으며, 유닛 조합, 포지셔닝, 보급 관리 등 깊이 있는 전략 요소도 갖췄다. 숲, 정글, 용암 지대 등 다양한 지형이 이동과 시야에 영향을 주고, ‘손(Hands)’ 연출과 장난기 가득한 커맨더 스킬 등 개성 있는 요소들이 특징이다.

정식 출시에 앞서 유저 피드백을 적극 반영해 완성도를 높인다는 계획이다. 개발사는 약 6개월간의 얼리 액세스 기간 동안 신규 미션, 멀티플레이 맵, 게임 모드, 맵 에디터 및 ‘월드 빌더’ 등을 순차적으로 업데이트할 예정이다.

오태훈 기가퀘스트 공동설립자는 “우리가 사랑하던 고전 전략 장르를 새롭게 구현하고 싶었다”며 “유머와 깊이를 갖춘 게임으로 발전시켜 나가겠다”고 전했다.

스토익엔터테인먼트 김홍석 대표는 “이용와 함께 만드는 게임으로, 얼리 액세스 기간 동안 최대한의 피드백을 반영할 것”이라고 밝혔다.