스토익엔터테인먼트 턴제 전략 게임 '에입스워페어' BIC 2025 출품

스토익엔터테인먼트(대표 김홍석)는 미국 기가퀘스트와 공동 개발 중인 차세대 턴제 전략 게임 ‘Apes Warfare’(에입스워페어)를 지난 15일부터 17일까지 부산 벡스코에서 열린 부산인디커넥트페스티벌 2025(BIC 2025)에 출품했다고 18일 밝혔다.

에입스워페어는 클래식 턴제 전략 게임의 깊이 있는 전략성에 빠른 전투 템포와 코믹북 스타일 아트, 그리고 유인원과 인류의 전쟁을 다룬 서사를 결합해 장르를 새롭게 해석한 작품이다.

이용자는 스토리 캠페인, 전쟁 아레나, 멀티플레이 모드를 통해 다양한 전투를 즐길 수 있다. 또한 콜오브듀티 시리즈 아트 디렉터 출신 오태훈 기가퀘스트 대표가 크리에이티브 디렉터로 참여해 기대감을 높였다.

에입스워페어 BIC 2025 부스

이번 BIC 2025 현장에서 에입스워페어는 전략 장르 출품작 중 가장 높은 체험 참여율을 기록했다.

김홍석 스토익엔터테인먼트 대표는 “BIC 참가를 통해 글로벌 시장 가능성과 팬들의 높은 기대감을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 전략 게임 팬들과 소통하며 완성도를 더욱 높여 나가겠다”고 밝혔다.

올해 BIC 2025는 전 세계 41개국에서 592개 인디게임이 출품돼 역대 최다 기록을 세웠으며, 온·오프라인 합산 38,273명이 참가해 전년 대비 약 50% 증가했다.

에입스워페어는 2025년 하반기 스팀과 스팀 덱을 통해 정식 출시될 예정이며, 지난 7월부터 스팀을 통해 데모 버전이 제공되고 있다. 출시 이후에는 스토리 확장팩, 멀티플레이 전용 콘텐츠, XR 플랫폼 확장 등 추가 개발도 진행될 예정이다.