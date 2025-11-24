쿠팡, 로켓직구 블랙프라이데이 ‘쿠블프’ 개최

쿠팡이 연중 가장 큰 직구 쇼핑 행사인 ‘쿠블프(쿠팡 블랙프라이데이)’를 이날부터 다음 달 1일까지 진행한다고 24일 밝혔다.

쿠팡은 아디다스·어그·닥터마틴·보스·닛신·나우푸드 등 해외에서 사랑받는 800여 개 브랜드를 한 곳에 모았다. 행사 기간 동안 고객은 2만 7천여 개의 해외 인기 상품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

대표 상품으로는 ▲라로슈포제 시카플라스트 밤 ▲피노 프리미엄 터치 헤어 마스크 ▲로지텍 MX 마스터 3S 무선마우스 ▲트와이닝 레이디 그레이 티 ▲쏜리서치 조인트 서포트 뉴트리언츠 캡슐 등이 있다.

쿠팡이 로켓직구 블랙프라이데이 ‘쿠블프’를 연다. (제공=쿠팡)

최근 로켓직구에 입점한 일본 단백질 보충제 브랜드 ‘메이지 사바스’와 미국 인플루언서 코트니 카다시안이 개발에 참여한 비타민·건강기능식품 브랜드 ‘레미’의 인기 상품도 할인한다.

쿠팡은 행사 기간 매일 오전 11시에 ‘데일리 핫딜’을 열어 한정 수량 초특가 상품을 선보인다. 특정 상품 2개 구매 시 사용할 수 있는 10% 한정 쿠폰도 제공한다.

취향에 따라 상품을 고를 수 있도록 다양한 특별관도 구성했다. ‘일본 시계 전문관’에서는 카시오, 세이코, 지샥(G-Shock) 등 일본 인기 시계 브랜드를 특가로 제공한다.

관련기사

카테고리별 글로벌 인기 브랜드를 모은 ‘글로벌 TOP 브랜드관’을 운영하고 국가별 테마관에서는 미국, 일본, 중국, 홍콩, 이탈리아 등 각국의 인기 상품을 국가별로 모아 쇼핑 편의를 높였다.

쿠팡 관계자는 “다양한 상품을 복잡한 해외직구 과정 없이 합리적인 가격에 안전하고 빠르게 만나도록 이번 행사를 기획했다”며 “앞으로도 로켓직구만의 장점을 강화해 나가겠다”고 말했다.