쿠팡 "김범석 의장, 미국에만 기부한 것 아냐" 해명

"운영 계정 미국에 있을 뿐…국내 의료기관·종교단체에도 지속 기부"

유통입력 :2025/11/11 13:11    수정: 2025/11/11 13:33

안희정 기자

김범석 의장이 미국 내 자선기금에만 주식을 기부했다는 일부 보도에 쿠팡 측이 “사실과 다르다”고 반박했다.

11일 쿠팡은 “일부 매체가 ‘김 의장이 지난해 11월 쿠팡 주식 200만주를 모두 미국 내 자선기금에 기부했다’고 보도했지만 이는 사실이 아니다”라며 “기부금 배정과 운영 등 실무 진행을 위한 기부금 운영 계정이 미국에 있을 뿐”이라고 밝혔다.

이어 “해당 계정을 통해 국내 의료기관과 종교단체 등에도 지속적인 기부를 진행하고 있다”면서 “미국에만 기부를 했다는 내용은 사실과 다르다”고 설명했다.

김 의장은 지난해 11월 쿠팡 클래스 A 보통주 200만주를 자선기금에 증여한 바 있다. 

안희정 기자
