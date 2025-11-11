프롬랩스, 손상모·두피케어 ‘단백질 흡착 샴푸’ 출시

글로벌 브랜드 빌더 기업 더파운더즈(각자대표 이선형, 이창주)가 운영하는 더마 헤어케어 브랜드 프롬랩스(FROM LABS)가 손상된 모발과 두피를 동시에 케어하는 ‘단백질 흡착 샴푸’를 출시했다고 11일 밝혔다.

이번 신제품에는 프롬랩스의 핵심 기술인 ‘모발 흡착 단백질 캡슐(FROM LABS PROTEIN CAPSULE HAIR REPAIR™)’이 적용돼, 단백질이 물에 씻겨 내려가서 모발에 흡수가 어려운 일반 샴푸와 달리 세정 단계에서부터 모발 깊숙이 단백질을 흡착시켜 손상모 개선 효과를 높였다.

강력한 세정력으로 자극이나 건조함을 유발할 수 있는 설페이트 성분이 없어 손상모의 단백질 손실을 최소화하면서도, 부드럽고 풍성한 거품으로 1회 사용만에 두피 피지 98% 세정 효과를 입증받았다.

프롬랩스 단백질 흡착 샴푸

또한 13종 히알루론산 성분이 강력한 수분 보호막을 형성해 손상된 모발 큐티클을 보호하고, 모발의 수분 밸런스를 유지해 케라틴을 부스팅함으로써 한층 부드럽고 건강한 머릿결을 완성한다. 여기에 달콤한 과일과 고급스러운 장미, 부드러운 머스크 향이 더해져 기분 좋은 사용감을 제공한다.

프롬랩스는 대표 제품 ‘단백질 흡착 트리트먼트’에 이어 샴푸까지 카테고리를 확장하며 탄탄한 손상모 케어 라인업을 완성했다. 프롬랩스 제품은 4.6초당 1개 판매, 화해 트리트먼트 부문 20주 연속 1위를 기록하는 등 높은 인기를 얻고 있다. 최근에는 더보이즈 주연을 모델로 발탁하며 온·오프라인을 아우르는 공격적인 브랜드 활동을 예고했다.

프롬랩스는 신제품 출시를 기념해 16일까지 자사몰에서 5천원 할인 쿠폰 이벤트를 진행한다.

프롬랩스 관계자는 “신제품 ’단백질 흡착 샴푸’는 프롬랩스 트리트먼트를 꾸준히 사랑해주시는 고객분들의 요청에 힘입어 선보이게 됐다”며, “앞으로도 혁신 기술을 접목한 제품 개발에 노력하며 차별화된 헤어 케어 솔루션을 제공할 것”이라고 말했다.