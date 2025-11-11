11번가, 11일 24시간 할인...매시간 타임딜도 진행

11번가가 11일 하루, 연중 최대 쇼핑축제 ‘그랜드십일절’의 메인 행사 ‘2025 십일절’을 진행한다고 이날 밝혔다.

‘2025 십일절’에서는 지난 1일부터 열흘간 펼쳐진 ‘2025 그랜드십일절’에 참여했던 판매자들이 총출동해 역대급 할인 혜택을 선보인다. 디지털(삼성전자, LG전자, 다이슨, 로보락), 식품(CJ제일제당, 코카-콜라, 농심, 삼양), 뷰티(아모레퍼시픽, LG생활건강, 애경, 미샤) 등 카테고리별 정상급 브랜드 200여개가 참여해 쉴 틈 없이 특가 상품을 공개한다.

먼저, ‘2025 그랜드십일절’ 기간 동안 누적거래액 최상위권을 기록했던 인기 상품들의 앵콜 판매가 펼쳐진다. ▲삼성 갤럭시북5 프로(146만원대) ▲LG디오스 오브제컬렉션 매직스페이스 냉장고(164만원대) ▲ LG 트롬 오브제컬렉션 세탁기 24kg∙건조기 20kg 세트(179만원대) ▲드리미 X40 Ultra(79만원대) 등을 온라인 최저가 수준으로 준비했다.

11월 11일 2025 십일절

자정(00시)부터 오후 11시까지 매 시각 진행하는 ‘타임딜’에서는 총 770여개 상품을 최대 80% 할인 판매한다. 대표 상품으로는 ▲삼성 QLED 4K TV 65인치(오전 11시, 99만원대) ▲투썸플레이스 스초생(스트로베리 초콜릿 생크림 케이크, 오전 11시, 3만2,370원) ▲LG 디오스 오브제컬렉션 식기세척기 14인용(오후 9시, 82만원대) ▲LG울트라PC(오후 11시, 55만원대) 등이 있다.

높은 할인율(9%)을 내세운 ‘구글 플레이 기프트코드’(1∙3∙5∙10만원권)를 필두로 11일 하루 동안 e쿠폰 할인 상품도 쏟아진다. ‘메가MGC커피 핫 아메리카노’를 오전 10시부터 10분간 25% 할인한 1천250원에, ‘피자헛 수퍼슈프림 리치골드L+리치치즈파스타+콜라1.25L’를 오후 9시부터 3시간 동안 50% 할인한 2만4천500원에 판매한다. 이 외에도 25% 할인한 ‘파스쿠찌 제주 저당 말차라떼 2잔+오! 마이 화이트 조각 케이크’(1만4천원)와 웨이브, 쉐이크쉑, 올리브영 등 ‘2025 그랜드십일절’ 기간 인기리에 판매되었던 e쿠폰 상품들이 총출동한다.

11번가의 라이브 커머스 플랫폼 ‘LIVE11’은 11일 하루에만 총 12차례 특집 라이브 방송을 진행하며 라이브 방송 특가, 사은품 증정, 경품 이벤트 등 전용 혜택을 선보인다. 오전 11시 ‘삼성 비스포크 냉장고, 세탁기∙건조기 세트’ 방송을 시작으로 ▲오후 1시 한샘(바이엘 붙박이장, 소파 등 최대 23% 할인) ▲오후 7시 멕시카나(와삭칸+콜라, 후라이드+콜라 등 최대 26% 할인) ▲오후 8시 배스킨라빈스(포키 케이크, 쿼터 사이즈 e쿠폰 등 등 최대 24% 할인) ▲오후 9시 LG전자(퓨리케어 공기청정기, 코드제로 무선청소기 등 최대 27% 할인) 등이 순차적으로 진행된다.

‘2025 십일절’을 맞이해 빗썸과 함께하는 비트코인 적립 이벤트도 오는 30일까지 진행한다. 11번가 회원이면 누구나 참여 가능하며, 참여고객 1명당 비트코인 1만원이 쌓인다. 적립된 비트코인은 11번가 쇼핑지원 쿠폰 다운로드 등 미션을 100% 달성한 빗썸 가입 회원에게 균일하게 나눠 지급한다.

11번가는 오늘(11일) 모든 고객에게 ‘5천원 그랜드십일절 할인쿠폰’(5만원 이상 구매 시)과 ‘그랜드십일절’ 엠블럼 부착 상품 대상 ‘2천원 장바구니 할인쿠폰’(2만원 이상 구매 시)을 발급한다. 1~10일까지 3차례 걸쳐 지급했던 릴레이 쿠폰(재구매 할인혜택)을 모두 사용한 고객에게는 당일 사용 가능한 11페이 포인트 5천점도 지급한다.

11번가 박현수 사장은 “11일간 이어진 쇼핑축제의 마지막 날인 만큼 11번가의 역량을 집대성해 ‘2025 십일절’을 준비했다”며 “’2025 그랜드십일절’에 참여한 7천여 판매자들과 함께 풍성한 쇼핑 혜택으로 성대하게 행사의 피날레를 장식할 것”이라고 말했다.