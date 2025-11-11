NS홈쇼핑은 지난 10일, 판교 사옥에서 연세대학교 글로벌인재대학의 학부생 33명을 초청해 ‘NS견학프로그램’을 진행했다고 11일 밝혔다.

이번 프로그램은 학생들이 국내 유통 산업과 홈쇼핑 비즈니스 현장을 직접 체험하며 산업 구조와 유통 트렌드를 이해하고, 현직자와 소통할 수 있도록 기획됐다.

참가한 학생들은 실무 MD와의 질의응답 시간을 통해 홈쇼핑 산업의 변화 방향, 글로벌 소싱, K-라이프스타일 트렌드 등에 대해 이해하고, 직무에 대한 궁금증을 해소했다.

NS홈쇼핑, 연세대 글로벌인재대학 학생 초청 ‘NS견학프로그램’ 진행

이어 실제 방송이 송출되는 스튜디오와 부조정실 등을 견학하며 방송 제작 과정과 상품 기획 현장을 생생히 경험했다.

관련기사

NS홈쇼핑 방송심의소비자보호팀 최성복 팀장은 “미래의 글로벌 인재들에게 홈쇼핑 산업을 통해 K-라이프스타일과 소비문화를 이해하는 기회를 제공하고자 이번 프로그램을 기획했다"라며, “이번 견학으로 유통 산업의 다양한 직무를 경험하고 향후 진로를 탐색하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

NS홈쇼핑은 앞으로도 청년과 미래 인재를 위한 견학 및 체험 프로그램을 지속 운영하며, 산업 현장의 생생한 경험을 나누고 진로 탐색을 지원하는 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.