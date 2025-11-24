노보노디스크, 美가격 인하‧릴리 추격에도 철옹성

노보노디스크가 미국 내 약가 인하와 경쟁사의 추격에도 불구하고 당뇨 및 비만 분야 명가의 자존심을 지키고 있다. 회사의 3분기 매출 증가로 덴마크는 유럽에서 가장 높은 국내총생산(GDP) 성장률을 기록했다.

덴마크 통계청에 따르면, 올해 3분기 덴마크의 GDP는 전년대비 2.3% 성장했다. 이는 지난 2021년 4분기 이후 가장 큰 분기 성장률로, 유럽 국가 가운데 가장 높다. 노보노디스크의 3분기 매출은 전년동기 대비 5.1% 성장한 700억 크로네(약 110억 달러)를 기록했다.

제약산업을 제외한 덴마크 GDP 성장률은 0.7%에 그쳐 덴마크 경제에 제약산업이 얼마나 큰 영향을 미치는지 알 수 있다.

덴마크 노보노디스크 본사의 모습. (사진=김양균 기자)

이는 덴마크 수출 증가율을 보면 더 분명해진다. 덴마크의 3분기 총수출 증가율은 4.1%를 기록했다. 라스 올슨은 이 실적이 노보노디스크의 영향을 받은 결과라고 분석했다.

이에 대해 단스케 은행 수석인 라스 올슨 이코노미스트는 CNBC에 노보노디스크가 덴마크 제약산업에서 강력한 지배력을 갖고 있고, 관련 산업 성장을 견인하고 있다고 밝혔다.

현재 노보노디스크의 시장가치는 1조4천억 크로네(약 1천370억8천669만4천231달러)에 달한다. 경쟁사인 일라이 릴리가 마운자로와 젭바운드로 GLP-1 시장 점유율을 확대하고 있어 노보노디스크의 지난 18개월간의 주가는 연초 대비 49% 하락했다.

하지만 18일(현지시간) 다시 2.4% 상승하며 전체 유럽 지수를 웃돌았다. 6일 미국 백악관과의 합의에 따라 오젬픽과 위고비의 가격을 499달러에서 349달러로 인하한 이후 나온 실적이다.