"20년의 추억, 현실이 되다"…1만 모험가 열광한 넥슨 '2025 던파 페스티벌'

서비스 20주년을 맞이한 '던전앤파이터(이하 던파)'가 일산 킨텍스를 물들였다. 22일 개막에 이은 2일차임에도 아라드 대륙의 지난 20년을 추억하고 새로운 미래를 즐기기 위해 모인 모험가들의 열기가 가득했다.

23일 넥슨은 일산 킨텍스 제2전시장 10홀과 7A홀에서 '2025 던전앤파이터 페스티벌' 2일 차 행사를 진행했다. 이번 행사는 던파의 20주년을 기념해 역대 최대 규모로 마련됐으며, 양일간 준비된 1만 장의 입장권은 예매 시작과 동시에 조기 매진되며 모험가들의 뜨거운 관심을 입증했다.

행사장인 10홀에 들어서자 지난 20년의 서사를 집대성한 웅장한 공간이 관람객을 맞이했다. 중앙에 위치한 '창신세기존'은 던파 세계관의 근간인 '창신세기'와 '12사도'를 거대한 조형물로 구현해 시선을 압도했다.

바로 옆 'History of ARAD' 존에서는 역대 업데이트 기록과 리마스터링된 OST가 흘러나와, 모험가들이 각자의 추억을 회상하며 발걸음을 멈추는 모습이 곳곳에서 목격됐다.

현장을 찾은 한 30대 남성 이용자는 "학창 시절부터 즐겨온 던파가 벌써 20주년이라니 감회가 새롭다"며 "특히 업데이트 연대기를 보면서 친구들과 레이드를 돌던 옛 추억이 떠올라 울컥했다. 앞으로도 오랫동안 함께하는 게임이 됐으면 좋겠다"고 소감을 전했다.

특히 10홀 곳곳에서는 모험가들이 직접 참여해 즐길 수 있는 다채로운 이벤트가 진행됐다. 현장에서는 ▲파핑파핑 8비트 세계관을 배경으로 한 '파핑파핑 8비트 플레인' ▲아라드븜거 만들기·증폭대란 등 4종의 미니게임을 즐길 수 있는 '모험가 VS 스노우메이지존' ▲바니걸 달비와 카드 대결을 펼치는 '바니 스태프를 이겨라!' ▲유저 창작 굿즈를 판매하는 '플레이마켓 시즌 7' ▲20주년 한정판 공식 굿즈를 만날 수 있는 '굿즈 팩토리' 등이 마련돼 관람객들의 발길이 끊이지 않았다.

별도로 마련된 7A홀(던파 페스티벌 EX)은 IP의 '무한한 확장'을 보여주는 문화 공간으로 꾸며졌다. 이곳에서는 ▲던파 고유의 도트 기술력을 집약한 'DNF 픽셀 아트' ▲서사 속 인물 관계도를 시각화한 'DNF 인물 아카이브' ▲한국과 중국 팬들의 작품이 어우러진 '한X중 IP 전시' ▲레전드 웹툰과 작가 축전을 만나는 'DNF 웹툰' ▲오케스트라와 재즈 등으로 편곡된 OST를 감상하는 'DNF EX RECORDS' 등 예술적 가치를 조명하는 전시가 이어졌다.

또한, 게임 밖으로 확장된 다채로운 협업과 체험존도 눈길을 끌었다. ▲글로벌 IP '월리를 찾아라!'와 협업한 전시존 ▲제주 향토 기업 '한라산소주'와 함께한 '쇼난 양조장' ▲게이밍 기어 브랜드 '레이저(Razer)' 체험존인 'R & B' ▲황야의 무법자 콘셉트의 사격 게임 '인터랙션 체험 with 셀빅' ▲카잔·DNF 듀얼 등 IP 기반 게임을 즐기는 'DNF EX ARCADE' ▲성승헌 캐스터와 윤명진 대표를 패러디한 '성띵 스페셜' 등 풍성한 즐길 거리가 관람객을 맞이했다.

현장에서는 '던파'의 상징인 성승헌 캐스터가 참여한 토크쇼도 진행됐다. 이번 토크쇼에는 '리그오브레전드' 프로게이머 '피넛' 한왕호도 등장해 현장을 가득 메운 모험가들의 환호를 자아냈다. 이들은 던파에 얽힌 각자의 에피소드를 풀며 관객들과 소통했고, 재치 있는 입담으로 20주년 축제의 분위기를 한껏 고조시켰다.

한편, 넥슨은 이번 페스티벌을 통해 던파의 대규모 겨울 업데이트 계획을 발표했다. 던파 세계관의 오랜 숙적인 '사도 디레지에'와 맞붙는 12인 최상위 공격대 레이드와 더불어 여프리스트의 신규 전직 '인파이터', 18번째 신규 캐릭터 '제국기사' 등이 공개돼 현장에서 큰 환호를 받았다.