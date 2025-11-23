우체국 '어디서나 플러스' 체크카드 새단장...겨울철 이벤트 진행

우정사업본부는 우체국 체크카드의 베스트셀러인 ‘어디서나’ 카드의 혜택을 최신 트렌드에 맞춰 리뉴얼한 ‘어디서나plus’ 체크카드 출시를 기념해 내년 2월28일까지 ‘겨울내내 플러스! 새단장 이벤트’를 진행한다고 밝혔다.

‘어디서나Plus’ 체크카드는 기존 혜택에 ▲친환경차 충전 ▲구독 서비스(쿠팡와우, 네이버플러스 등) ▲식음료 ▲친환경 식품 매장 등 최근 선호도가 높은 업종의 캐시백 혜택을 추가한 점이 특징이다.

우정사업본부는 이벤트 기간 동안에 신규 발급, 누적 이용, 장보기 업종 이용 등 다양한 조건에 따라 총 1만2천명에게 풍성한 경품을 증정할 계획이다.

우선 ‘어디서나Plus’ 체크카드를 신규 발급받고 건당 5천원 이상 사용 고객 중 1만 명을 추첨해 메가커피 아메리카노 쿠폰을 제공한다. 기존 ‘어디서나’ 카드 유효기간 만료 예정 고객이 ‘어디서나Plus’로 신규 발급받아 이용할 경우에도 별도 추첨해 편의점상품권(5천원)을 지급한다.

또 카드 이용 실적에 따라 당첨 기회가 늘어나는 ‘자동 응모 이벤트’도 진행된다. 특히 이번 리뉴얼로 추가된 친환경차 충전, OTT 구독 등 캐시백 혜택이 새롭게 추가된 업종을 포함해 결제할 경우 캐시백 혜택과 더불어 자동 응모 기회까지 동시에 얻을 수 있다.

주요 서비스 가맹점을 포함한 전 가맹점에서 누적 5만원을 이용할 때마다 1회씩 자동 응모되며, 추첨을 통해 ▲1등 신세계상품권 50만원(1명) ▲2등 외식상품권 10만원(3명) ▲3등 올리브영상품권 3만원(50명) ▲4등 편의점 쿠폰 5천원(946명)을 제공한다.

설 명절을 대비한 ‘장보기 이벤트’도 눈길을 끈다. 대형마트와 온누리가맹점, 우체국쇼핑 등 장보기 업종에서 누적 5만 원 이상 결제 한 고객 중 1천명을 추첨해 2만 원 상당의 치킨 쿠폰을 선물할 예정이다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “이번 리뉴얼과 프로모션은 변화하는 소비 트렌드를 반영해 고객들이 실질적으로 체감할 수 있는 혜택을 제공하기 위해 기획됐다”며 “앞으로도 우체국 이용고객을 위한 다양한 상품과 보다 나은 금융서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

