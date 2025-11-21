ETRI "AI로봇 '두뇌' 주권 프로젝트 정부에 제안 추진"

한국전자통신연구원(ETRI)이 AI로봇 두뇌 주권을 확보하기 위한 전략 프로젝트를 공개해 관심을 끌고 있다. 최종 확정되면, 정부에 제안할 계획이다.

신용희 ETRI ICT전략연구소 기술정책연구본부장은 "글로벌 휴머노이드 로봇 시장이 2035년까지 10년간 약 90배 가까이 성장해 최대 1천730억 달러(약 245조 원)에 이를 것"으로 전망하며 이같이 말했다.

신 본부장은 21일 서울 엘타워에서 ETRI 주최로 열린 기술·정책토론회에서 AI 로봇 전략 프로젝트 발굴 및 투자 타당성 검토 결과를 공개했다.

ETRI가 최근 AI로봇 두뇌 개발 프로젝트를 공개했다. 사진은 대구서 열린 '미래혁신기술박람회(FIX 2025)'에서 에이로봇이 공개한 이족보행 휴머노이드.(사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

신 본부장은 "로봇에서 ‘지능’이 차지하는 가치 비중도 점차 증가해 오는 2035년에는 30% 이상이 될 것"으로 예측하며 "개발 기간이나 예산을 추정한 건 아니다. 여론을 타진한 뒤 정리할 계획"이라고 말했다.

신 본부장이 제안한 3대 핵심 전략은 ▲유연 로봇지능 확보(메타 로봇 파운데이션 모델) ▲공생 협력형 생태계 구축(K-로봇지능 에코시스템) ▲소버린 로봇 데이터 구축·활용(로봇지능 데이터 플라이휠) 등이다.

이어 진행한 패널토의에는 방승찬 ETRI 원장을 비롯한 정보통신기획평가원과 한국AI·로봇산업협회, 국내 주요 로봇 기업, 학계 등 로봇·AI 분야를 대표하는 산·학·연 전문가들이 참석했다.

방승찬 원장은 “미국과 중국이 국가적 역량을 쏟아붓는 지금이 바로 세계 최고 수준의 제조 역량과 흩어져 있는 AI 기술력을 하나로 모아야 할 골든타임"이라며 "이번 토론회에서 수렴된 전문가 의견을 모아 AI로봇 분야 전략프로젝트에 반영, 정리한 뒤 정부에 제안할 예정"이라고 말했다.