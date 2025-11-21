네오플 노사, 2025년 임금·단체교섭 협약 마무리

넥슨 자회사 네오플 노사가 2025년도 임금·단체교섭 협약(임단협)을 마무리했다.

21일 네오플에 따르면 노사는 지난 18일 임단협 잠정합의를 했으며, 19~20일 조합원 투표에서 최종 가결됐다.

이번 임단협 합의안에는 ▲임금 인상 재원 400만원 ▲복지포인트 연간 110만 포인트 인상(360만 포인트로 확대) ▲제주 주거 지원금 인상 등이 포함됐다.

이는 제주 주거 지원금 상향을 제외하고는 지난 3월 타결된 넥슨코리아 노사 합의안과 동일한 수준으로, PS(프라핏 쉐어링, Profit Sharing) 제도 도입은 노조 측이 철회했다. PS는 역성장(매출·영업이익 감소)해도 이익 배분을 강제하는 구조다.

네오플 제주 본사.

특히 제주 주거 지원금의 경우 미혼자에게는 연세 1천70만원, 전세 2억2천400만원을 지원한다. 기혼자는 연세 1천500만원, 전세 3억2천만원을 지원받을 수 있다.

네오플은 "구성원들과의 신뢰를 바탕으로 성과에 기반한 공정하고 지속 가능한 보상 체계를 운영하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

앞서 네오플 노조는 사측이 신작 '던전앤파이터 모바일' 신규개발 성과급(GI) 예정액 조정과 PS 도입 등을 두고 지난 6월부터 수개월 동안 전면 및 순차 파업을 진행한 바 있다.