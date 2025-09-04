네오플, 대규모 오프라인 행사 '사이퍼즈 한데이' 오는 20일 개최

네오플(대표 윤명진)은 3D AOS 대전액션게임 '사이퍼즈'의 이용자 참여형 행사 '사이퍼즈 한데이'를 개최한다고 4일 밝혔다. '사이퍼즈 한데이'는 오는 20일 일산 킨텍스에서 진행된다.

'사이퍼즈 한데이'는 2019년 개최 이후 약 6년 만에 열리는 대규모 오프라인 행사로, 이용자들이 직접 제작한 2차 창작물을 현장에서 공유하는 커뮤니티 중심의 참여형 이벤트다. 이번 '한데이'는 오는 20일 오전 10시부터 일산 킨텍스 제1전시장 3층 그랜드볼룸에서 열리며, '능력자 플리마켓'을 비롯해 공식 굿즈샵, 포토존, 다양한 무대 프로그램 등이 마련된다.

10시부터 16시까지는 이용자들이 직접 준비한 굿즈를 사고 팔 수 있는 창작 교류의 장인 '능력자 플리마켓'이 운영된다. '능력자 플리마켓'에는 사전 참가 신청을 통해 접수된 총 91개 이용자 부스가 참여하며, 이는 지난 2019년 행사 대비 두 배 이상 확대된 규모다. 현장에서는 이용자들이 직접 제작한 키링, 액세서리, 아크릴 스탠드와 메모지 등 다양한 '사이퍼즈' 굿즈를 구매할 수 있다.

이어서, 16시부터 19시까지 진행되는 2부 행사에서는 다양한 레크리에이션 프로그램과 성우 무대를 만나볼 수 있다. '사이퍼즈' 캐릭터 목소리를 맡은 4인의 성우 김하루(키아라), 이세레나(오데트), 신범식(주세페), 신용우(케니스)가 참여해 보이스 드라마와 사인회를 진행하며 이용자들과 소통하는 시간을 가질 예정이다.

입장권은 이날 19시부터 티켓링크를 통해 선착순 판매되며, 티켓 구매자에 한해 5일 19시부터 특전 굿즈를 구매할 수 있다. 특전 굿즈 구매자는 공식 굿즈 패키지와 함께, 현장에서 4인의 성우 중 한 명에게 사인을 받을 수 있는 기회가 제공된다.