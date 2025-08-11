네오플, 어린이-가족 관람객 초청 사회공헌 행사 실시

네오플(대표 윤명진)은 고양 킨텍스 제2전시장에서 개최한 사회공헌 행사 ‘We Make Children’s Wonders!’가 어린이와 가족 관람객 400여 명의 참여 속에 성황리에 마무리됐다고 11일 밝혔다.

지난 9일 실시한 이번 행사는 네오플의 대표 IP ‘던전앤파이터’ 세계관을 테마로 구성한 대형 오프라인 체험형 콘텐츠로, 8세 이상 14세 이하 어린이를 대상으로 입장료와 식음료까지 완전 무료로 운영됐다.

행사장은 ▲무대 이벤트 공간 ‘Wonders Stage’, ▲체험형 게임존 ‘Wonders Game Zone’, ▲휴식 및 식음 공간 ‘Wonders Relax Zone’ 등 세 가지 테마로 구성돼 참가자들이 다양한 프로그램을 즐길 수 있도록 했다.

네오플, 테마 행사 We Make Children’s Wonders 성황리 종료.

‘Wonders Game Zone’에서는 셀빅이 제공한 ‘판타 스케치’, ‘샌드 크래프트’, ‘판타 슈터’ 등 9종의 인터랙티브 콘텐츠가 총 14대의 체험형 게임으로 제공됐다. ‘AI 포토 부스’, ‘자이언트 블록’, ‘모래놀이 존’ 등 놀이 콘텐츠도 큰 인기를 끌었다는 게 회사 측의 설명이다.

‘Wonders Stage’에서는 ‘스노우메이지’ 캐릭터와 함께하는 댄스 퍼포먼스, 퀴즈 대회, 포즈 게임, 경품 추첨 이벤트 등이 이어져 웃음과 환호가 끊이지 않았다. 또한 네오플이 창단한 장애인 첼로 연주단 ‘앙상블 힐’의 특별 공연도 마련했다.

관련기사

‘Wonders Relax Zone’에서는 샌드위치, 닭강정, 슬러시, 솜사탕, 츄러스 등 다양한 간식과 음료가 무료로 제공돼, 무대 공연을 감상하며 가족 단위로 편안한 휴식을 즐길 수 있었다.

네오플 김용민 사업실장은 “올여름 무더위 속에서도 아이들과 가족들이 안전하고 즐겁게 시간을 보낼 수 있도록 마련한 행사에 많은 분들이 찾아주셔서 감사하다”며 “즐겁고 의미 있는 사회공헌 활동을 통해 우리 사회에 가치를 더할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.