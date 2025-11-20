[인사] 국토교통부

◇국장급 파견 ▲지방시대위원회 지방활력 국장 박병석

