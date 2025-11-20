금융위 "스테이블코인, 국가 간 규제차익 방지위해 협력 필요"

금융위원회가 국가 간 스테이블코인 규제가 다른 만큼 규제 차익을 방지하기 위해 협력이 필요하다는 점을 강조했다.

금융위는 20일 안창국 금융위 상임위원이 18~19일 이틀간 사우디아라비아 리야드서 개최된 사우디아라비아 리야드에서 개최된 금융안정위원회 총회 등에 참석했으며, 총회에서 스테이블코인 확산에 따라 회원국별 스테이블코인 활용 사례, 주요 취약점등을 논의·공유했다고 밝혔다.

안창국 상임위원은 "스테이블코인의 국경간 거래, 온·오프라인 결제 등 활용이 확산되고 있어 외환부문, 자금세탁 위험 등과 관련해 우려가 제기되며 금융 안정 측면에서 면밀한 모니터링이 필요하다"며 "스테이블코인 제도화의 속도가 국가별로 다른 만큼 국가간 제도 차이로 인한 규제차익 방지를 위해서는 FSB 차원의 권고사항 점검과 회원국들간 적극적인 협력이 필요하다"고 말했다.

원화 스테이블코인 이미지. (사진=ChatGPT 이미지 생성)

이와 관련해 FSB회원국들은 스테이블코인 제도화 노력을 공유하고 여러 국가에서 스테이블코인을 발행하는 사업자에서 기인할 수 있는 취약점을 주시할 필요성에 공감했다.

FSB 의장은 결제 및 정산 목적의 스테이블코인 역할이 확대되고 있다며 이를 핵심분야로 강조하고, 2026년은 스테이블코인 취약점 분석, 국가 간 정보 공유·감독 논의, FSB 권고사항 이행 모니터링 등을 수행할 계획이라 밝혔다.