"지역 인구구조 변화 대응하자”…12회 일송학술심포지엄 성료

한림대학교 일송기념사업회가 19일 오후 대학 국제회의실에서 ‘인구 감소와 지역 그리고 대학의 지속 발전’을 주제로 ‘제12회 일송학술심포지엄’을 개최했다.

이 자리에는 윤희성 이사장, 한림대학교 최양희 총장, 한림성심대학교 문영식 총장 등 100여 명이 참석했다. 이번 심포지엄 주제는 ‘인구 감소와 지역 그리고 대학의 지속 발전’이다.

서울대 보건대학원 조영태 교수가 ‘지역대학의 미래 전략을 위한 인구학적 방법론’을 주제로 기조강연에 나섰다.

사진=한림대

이어 연자 및 주제는 ▲경남대 사회학과 양승훈 교수 ‘공간분업과 수도권·지방의 청년 노동시장 문제’ ▲경희대 호텔관광대학 최규완 교수 ‘허브-스포크 전략 기반 강원 관광 발전 방안’ ▲중앙대 도시계획부동산학과 마강래 교수 ‘지역 활성화를 위한 혁신공간 구축’ ▲한림대 미디어스쿨 최영재 교수 ‘인구소멸 대응, 한림대의 지속 발전을 위한 혁신 전략’ 등이다.

이들은 인구 감소 문제에 대한 관심과 적극적인 대응, 지방 청년 일자리 문제에 대한 관심, 강원 관광 활성화를 위한 패러다임의 전환, 직장·주거·오락·교통의 융복합 공간 조성, 대학 혁신 모델 적용 등을 강조했다.

아울러 송호근 한림대 도헌학술원장을 좌장으로 ▲한림대 사회학과 김미영 교수 ▲한림대 MICE기획경영전공 윤은주 교수 ▲권오상 퍼즐랩 대표 ▲한림대학교 광고홍보학과 홍석민 교수 등이 지역 인구감소와 대학의 지속가능한 발전에 대한 분석과 전략을 제안했다.

최양희 총장은 “일송학술심포지엄은 설립자 고 일송 윤덕선 박사의 뜻을 기린 학술 행사”라며 “오늘 이 자리가 한림대학교와 춘천, 강원도의 지속 발전을 위한 소중한 제안들로 우리 앞길이 또렷해지길 기대한다”라고 밝혔다.