트리오어, 셀트리온과 5220억 원 규모 계약

트리오어가 셀트리온과 자사 플랫폼 기술인 ‘TROCAD(TriOar’s Conditionally Activatable Domain)’에 5천220억원 규모의 플랫폼 기술이전 및 공동개발 전환권 계약을 체결했다.

계약 규모는 개발 마일스톤 최대 2억3천100만 달러(약 3천380억 원), 판매 마일스톤 최대 1억 2천500만 달러(약 1천830억 원) 등 6개 타깃의 실시권을 모두 행사하면 총 3억5천600만 달러(약 5천220억 원)다.

선급금은 없으며 계약 체결 후 첫 번째 타깃에 대해 기술검증(POC)을 진행하고 성공 시 플랫폼 기술 실시료 10억 원을 지급한다. 또 단계별 마일스톤과 판매 규모에 따른 로열티가 추가로 지급된다.

TROCAD는 ADC를 포함한 항체 기반 치료제에 적용할 수 있는 플랫폼 기술이다. 암 조직에는 약물이 더 정확하게 도달하도록 하고, 정상 세포에는 불필요하게 결합하지 않도록 차단하는 이중 기능을 갖춘 구조다.

셀트리온은 해당 기술을 활용해 6개 타깃을 대상으로 차세대 ADC 개발과 상업화를 추진할 계획이다. 이 중 2개 타깃에 대해서는 공동개발 옵션을 행사할 수 있다. 옵션 행사 시 양사는 ADC 적용 기술 및 노하우를 공유하게 된다.

트리오어는 “이번 계약으로 자사 플랫폼 기술은 세계 시장에서 경쟁력을 인정받은 것으로 평가된다”라며 “양사는 향후 해당 기술을 기반으로 한 신약 개발 협력을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 트리오어는 리가켐바이오와 인투셀의 창업 멤버였던 우성호 박사가 2021년 설립한 신약 개발 플랫폼 기술 기반 바이오 기업이다. 서울바이오허브에 입주해 있다.