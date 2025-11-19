센드비, 인스타 DM 기반 쿠폰 발송 서비스 출시

윈큐브마케팅(대표 김성필)은 기업 전용 모바일쿠폰 발송 플랫폼 ‘센드비’에 인스타그램 다이렉트 메시지(DM) 발송 서비스를 새롭게 도입했다고 19일 밝혔다.

센드비는 임직원 복지, 거래처 감사, 설문조사, 이벤트 경품 등 다양한 비즈니스 목적의 모바일쿠폰을 대량 발송할 수 있는 플랫폼이다. 기업 회원은 원페이지 발송 폼을 통해 회당 최대 2,000건까지 모바일쿠폰을 간편하게 전송할 수 있다.

최근 인스타그램에서 댓글 이벤트나 프로모션을 진행하며 댓글을 작성한 참여자에게 모바일쿠폰을 경품으로 지급하는 기업이 늘고 있다. 하지만 이벤트 종료 후 당첨자에게 경품 쿠폰을 발송하기 위해서는 여전히 전화번호를 일일이 수집해야 하는 번거로움이 있었다.

센드비, 인스타그램 DM 기반 쿠폰 발송 서비스 출시

이번에 센드비에 새롭게 도입된 서비스는 이런 불편을 해소하기 위한 목적이다. 댓글 이벤트를 운영하는 기업 회원이 당첨자의 인스타그램 DM을 통해 직접 경품 쿠폰을 발송할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 기업 회원은 당첨자에게 개인정보를 별도로 요청하지 않고도, 인스타그램 플랫폼 내에서 바로 쿠폰을 전달할 수 있게 됐다.

해당 서비스를 이용하기 위해 기업 회원은 자사의 인스타그램 계정을 센드비에 전달하면 된다. 센드비는 이를 바탕으로 기업 회원의 마이페이지 내에 인스타그램 관리 페이지를 생성하며, 해당 페이지는 계정과 연동되어 이벤트 게시물과 댓글을 자동으로 불러온다. 기업 회원은 이 페이지에서 댓글 작성자 목록을 확인하고, 당첨자를 선택해 인스타그램 DM으로 경품 쿠폰을 발송할 수 있다.

또 센드비는 쿠폰 DM 발송 외에도 당첨자 선정 과정을 자동화할 수 있는 기능을 함께 제공한다. 기업 회원은 ▲댓글 작성자 무작위 추첨 ▲특정 키워드가 포함된 댓글 필터링 ▲좋아요 수 기준 정렬 등의 기능을 활용해 손쉽게 당첨자를 선정할 수 있다. 이 기능을 이용하면 이벤트 운영자는 별도의 수작업 없이 당첨자 추출부터 쿠폰 발송까지 전 과정을 센드비 플랫폼 내에서 일괄 처리할 수 있다.

당첨자도 전화번호를 제출하지 않고 인스타그램 DM으로 쿠폰을 바로 받을 수 있어 편의성이 높아졌다.

센드비 관계자는 “브랜드와 고객이 직접 소통하는 DM 기반 마케팅이 확산되면서, 이러한 흐름에 맞춰 모바일쿠폰 인스타그램 DM 발송 서비스를 개발했다”며 “이번 서비스를 통해 기업 회원이 인스타그램에서 쿠폰 발송 이벤트를 더 효율적으로 운영할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.