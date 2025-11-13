"Z세대 잡아라"…통신사, 수능 끝난 55만 수험생 공략

SKT ‘0 페스티벌’·KT ‘Y 페스타’ 동시 개막…추첨 통해 굿즈·공연·기기 증정

방송/통신입력 :2025/11/13 14:22

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SK텔레콤과 KT가 2026학년도 대학수학능력시험을 치른 55만여명 수험생을 겨냥한 마케팅 경쟁에 나섰다.

SK텔레콤은 13일부터 ‘0 수능 페스티벌’ 이벤트를 시작한다.

우선 수험생을 위한 휴대폰 구매 행사를 선보인다. 18~20세 고객(2005~2007년생)이 12월12일까지 휴대폰을 구매하고, T월드 앱 내 ‘0 수능 페스티벌’ 이벤트 페이지에서 응모하면 추첨을 통해 T 우주패스 5개월 이용 쿠폰이 증정된다.

T 우주패스 추첨 행사는 ▲T 우주패스 편의점&카페(100명) ▲T 우주패스 올리브영&스타벅스&이마트24(200명) ▲T 우주패스 티빙&네이버웹툰(300명)으로 구성해 총 600명에게 제공된다.

당첨자는 12월17일 문자로 개별 안내할 예정이다. 미당첨자 중 선착순 2천명에게도 CU 5천원 모바일 금액권을 증정한다.

휴대폰을 구매하지 않아도 참여할 수 있는 행사도 준비했다. 한국 대표 e스포츠팀인 T1의 ‘2025 LoL 월드 챔피언십(롤드컵)’ 3연패를 기념한 스페셜 굿즈 래플을 진행한다. T월드 0 페이지에서 12월12일까지 응모할 수 있으며, 12월 18일 당첨자(100명)를 발표한다.

아울러 ‘태양의서커스 쿠자’ 50% 할인 예매 행사와 T 멤버십 0 day에서 수험생을 위한 버킷리스트 응모 이벤트도 진행된다.

KT는 경품 추첨·참여형 프로그램 등 다양한 행사가 포함된 ‘Y 수능 페스타’를 진행한다.

휴대폰을 구매한 수험생 중 2천26명을 추첨해 맥북에어·갤럭시탭·에어팟 맥스 등 IT기기와 기념품을 추첨해 증정한다. 2천명에게는 KT닷컴에서 사용할 수 있는 삼성·애플 정품 스마트기기·액세서리 10만원 할인 쿠폰을 제공한다.

관련기사

수험생과 가족을 위한 참여형 프로그램도 운영한다. 수험생은 SNS 이벤트 ‘Y수험생 추억 자랑대회’에 참여해 무신사·올리브영 상품권 등 경품을 받을 수 있으며, 수험생 자녀를 둔 KT 가족은 에버랜드 스노우피크 캠프필드에서 프리미엄 캐러반과 글램핑 숙박 체험을 제공한다.

수험생을 위한 요금제 행사와 수험생 대상 ‘달.달.혜택’ 이벤트도 운영한다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
수능 이벤트 경품 통신 요금제

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SKT, 임원 수 줄여 조직 재정비..."책임 경영 확대"

"이래도 안 봐?"...디즈니플러스, 오리지널 6편으로 韓 시장 잡는다

최신 밈부터 직원 꿀팁까지…GS25 '더블 100만' 팔로워 성공기

LG·벤츠, AI 전장·배터리서 '빅딜' 기대…"폭넓은 협의 나눴다"

ZDNet Power Center